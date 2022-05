https://mundo.sputniknews.com/20220518/el-tesoro-de-eeuu-aclara-que-no-es-legal-incautar-activos-rusos-para-resarcir-a-ucrania-1125580683.html

El Tesoro de EEUU aclara que no es legal incautar activos rusos para resarcir a Ucrania

La secretaria agregó: "No es algo que esté legalmente permitido en los Estados Unidos y otros países también tienen, ya sabes, problemas legales".Hablando en una conferencia de prensa antes del inicio de las reuniones de los ministros de finanzas y bancos centrales del G7 en Bonn, Alemania, Yellen estimó que se han congelado unos 300.000 millones de dólares en activos del banco central ruso desde la invasión de Ucrania. Yellen, además, afirmó que EEUU "probablemente" dejará expirar el 25 de este mes la excepción que permite a Rusia pagar en dólares su deuda con tenedores de bonos estadounidenseses.Moscú enfatizó más temprano que, si no se renueva la licencia, cumplirá sus obligaciones en rublos y no se declarará en cese de pagos.Yellen, sin embargo, aclaró que la administración de Joe Biden todavía no tomó una decisión.Por otro lado, sostuvo que un default (cese de pagos) técnico no cambiaría la situación para Rusia, pues señaló que ese país ya se encuentra alejado de los mercados de capitales internacionales.La deuda externa de Rusia para el 1 de enero de 2022, según el Banco Central, era de 478.200 millones de dólares, de los cuales 62.560 millones corresponden a organismos gubernamentales.Asimismo, la secretaria del Tesoro anunció que EEUU y sus aliados del G7 discutirán durante los próximos dos días más apoyo a Ucrania y se espera que el Senado apruebe 40.000 millones de dólares en ayuda adicional para el país de Europa del Este."Durante los próximos dos días, trabajaré con mis homólogos del G7 para garantizar que sigamos unidos, defender nuestros principios compartidos y extender nuestra cooperación para impulsar nuestro apoyo a Ucrania (...) Espero que el Senado [de EEUU] responda a la solicitud del presidente y apruebe un paquete de 40.000 millones de dólares en ayuda económica, humanitaria y de seguridad", dijo Yellen en una conferencia de prensa antes del inicio de las Reuniones de Ministros de Finanzas y Bancos Centrales del G7 en Bonn. Alemania.

