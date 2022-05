https://mundo.sputniknews.com/20220518/el-jne-peruano-rechaza-la-denuncia-sobre-el-fraude-electoral-perpetrado-en-colusion-con-castillo-1125586718.html

El JNE peruano rechaza la denuncia sobre el fraude electoral perpetrado en colusión con Castillo

El JNE peruano rechaza la denuncia sobre el fraude electoral perpetrado en colusión con Castillo

"Hablar de fraude electoral es imposible, no es razonable, es imposible un fraude electoral ni en primera vuelta ni en segunda vuelta. El proceso electoral está auditado bajo los marcos de los organismos internacionales, no solo de la OEA [Organización de los Estados Americanos], sino también de la ONU [Organización de las Naciones Unidas] y otros organismos electorales extranjeros que han venido a auditar las elecciones pasadas", dijo Jorge Luis Salas Arenas, presidente del JNE, a la radio local RPP.El 11 de mayo, el empresario local Zamir Villaverde aseguró que Castillo se había coludido con las altas autoridades del JNE para ganar las elecciones en primera vuelta y que lo llevaron a la presidencia en julio de 2021.Villaverde, recluido preventivamente en un penal de Lima, es investigado por la fiscalía al ser presunto miembro de una mafia al interior del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.Según la fiscalía, esta mafia se dedicaba a favorecer a empresas privadas con la concesión de obras públicas y el jefe de Estado sería su líder.El presidente del JNE aseguró que Villaverde no puede presentar pruebas sobre el presunto fraude "porque no existen".El empresario no ha presentado ninguna prueba que avale su denuncia, aunque ha asegurado que las presentará en un futuro.Las elecciones generales de 2021 en Perú fueron calificadas como transparentes por todas las misiones de observadores que acudieron a fiscalizar el proceso, incluyendo las de organismos como la Unión Europea y la OEA.

