Diálogo de EEUU y México sobre Cumbre de las Américas termina sin acuerdos y continuará

El jefe de Estado mexicano reafirmó su postura de que la próxima IX Cumbre de las Américas, que se celebrará del 6 al 9 de junio en la ciudad estadounidense de Los Ángeles (oeste), "debe ser sin exclusiones" de países, agregó Ebrard.El responsable de la diplomacia mexicana considera que fue "una conversación bastante franca, muy interesante".Las delegaciones conversaron en español y el senador Dodd se contactó desde su casa, al no poder asistir personalmente porque dio positivo a COVID-19.La reunión se centró, básicamente, en dos cuestiones: la visión acerca de qué oportunidades representa esta Cumbre para todo el continente americano, y las invitaciones a los 35 países.Algunos de los contenidos más destacados de la reunión virtual fueron "la movilidad laboral o el plan de acción de salud" a partir de la experiencia de la pandemia de COVID-19; y "la recuperación económica o las cadenas de suministro en toda América", detalló Ebrard en un video difundido en sus redes sociales.Hacia una nueva etapa de integraciónEn la segunda parte, fue abordado el tema de la invitación de todos los países del continente.El canciller dijo que el líder mexicano reiteró las ideas de un discurso que pronunció ante una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada el 24 de julio del año pasado 2021, al conmemorar el 138 aniversario del natalicio de Simón Bolívar, en el Castillo de Chapultepec de la capital mexicana.En aquella ocasión, recordó Ebrard, planteó que el continente debe ir hacia una especie de unión más o menos, con diferentes ritmos y modalidades, como lo hizo Europa en su momento, que ahora es la Unión Europea.La finalidad del enfoque es superar el periodo en el que la Organización de los Estados Americanos (OEA) fue el espacio político de diálogo continental, y la llamada "Doctrina Monroe" del siglo XIX, que alude a un discurso de 823, del entonces presidente estadounidense James Monroe.El presidente mexicano propuso "dejar atrás otras etapas de la historia más simbolizadas por lo que ha sido la OEA, y otros supuestos de "América para los americanos (entendido como los estadounidenses)", reveló Ebrard.Por parte de EEUU, Dodd explicó por qué es importante la Cumbre para el presidente Biden y dio sus puntos de vista.López Obrador ya manifestó que él no asistiría a la Cumbre si no son invitados el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Nicaragua, Daniel Ortega.La postura es respaldada por Argentina, Bolivia, Chile y Honduras, mientras que Guatemala ya canceló su asistencia, en protesta por las críticas de Washington a la reelección de Consuelo Porra como fiscal general.

