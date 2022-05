https://mundo.sputniknews.com/20220518/corea-del-norte-deja-sin-respuesta-ofrecimiento-de-ayuda-de-seul-para-combatir-covid-1125564371.html

Corea del Norte deja sin respuesta ofrecimiento de ayuda de Seúl para combatir COVID

Corea del Norte deja sin respuesta ofrecimiento de ayuda de Seúl para combatir COVID

SEÚL (Sputnik) — Las autoridades de Corea del Norte aún no responden a la ayuda ofrecida por el Gobierno de Corea del Sur para luchar contra el coronavirus... 18.05.2022, Sputnik Mundo

Según el medio que cita a un funcionario surcoreano, Corea del Norte no responde desde hace tres días a la tentativa de Corea del Sur para ofrecerle consultas relativas a la lucha contra la pandemia.La fuente afirma que los delegados de los dos países contactan sin obstáculos y el miércoles tuvo lugar la llamada telefónica prevista, pero los norcoreanos no levantaron el tema de la enfermedad.El Ministerio de Unificación surcoreano aseguró antes que trató de comunicar a Corea del Norte que estaba dispuesto a enviar medicamentos, vacunas, mascarillas y test de coronavirus, sin embargo los funcionarios de Pyongyang no recibieron el mensaje.Con 1,5 millones de contagiados, Corea del Norte ha tomado medidas urgentes para detener la propagación del virus y erradicar la fuente de la enfermedad en el menor tiempo posible.

