Ciclón subtropical Yakecan se aleja de costa brasileña tras su paso por Uruguay y Brasil

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El ciclón subtropical Yakecan que azotó Uruguay y el sur de Brasil entre la noche del 16 y el 17 de mayo se alejaba de la costa... 18.05.2022

américa latina

brasil

uruguay

ciclón

No obstante, añade la nota, "se mantiene la alerta por rachas de viento en las regiones del sur y el sureste y por frío intenso y heladas en gran parte de Brasil durante los próximos días".Además, señala que, según el Centro Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (CENAD) del MDR, no se registraron daños humanos durante el paso del ciclón por Rio Grande do Sul."Tuvimos ocurrencias de caída de árboles y algunas estructuras fueron golpeadas, como postes de luz, dejando a más de 200.000 hogares sin energía en la costa y en la Serra Gaúcha", detalló el coordinador general de Gestión de Desastres de la Defensa Civil Nacional, Tiago Molina Schnorr, consigna el comunicado.La prensa local reportó el fallecimiento de un hombre de 51 años en Rio Grande do Sul en la noche del lunes 16.Según Bomberos, el cuerpo de un pescador fue encontrado en el Lago Guaíba en la mañana del martes, consigna CNN Brasil.UruguayEn Uruguay, el ciclón llegó a provocar rachas de viento cercanas a los 100 kilómetros por hora en los departamentos de Maldonado y Rocha, en el este del país.La única víctima mortal se registró en Montevideo en la noche del lunes 17, cuando una palmera se desplomó sobre una vivienda y causó el fallecimiento de un joven de 23 años.El martes, según las listas de los grupos escolares cargadas al sistema informático, Primaria comprobó que solo asistió a clase el 20 por ciento de los alumnos debido a la alerta meteorológica, informó el diario uruguayo El País.En tanto en Maldonado y Rocha se suspendieron las clases ese día por la llegada del ciclón.El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) declaró el "cese de alertas" en el país tras el alejamiento del fenómeno.

brasil

uruguay

brasil, uruguay, ciclón