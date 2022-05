https://mundo.sputniknews.com/20220518/argentina-se-reconoce-a-si-misma-a-traves-del-censo-nacional-1125596900.html

Argentina se reconoce a sí misma a través del Censo Nacional

BUENOS AIRES (Sputnik) — En las próximas horas, Argentina descubrirá algo que hasta ahora desconocía con precisión: cuántos habitantes tiene. El número que... 18.05.2022, Sputnik Mundo

américa latina

💬 opinión y análisis

argentina

instituto nacional de estadística y censos (indec)

población

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), organismo público que dirige todas las estadísticas oficiales del país, estima que la población ronda en la actualidad los 46,2 millones de personas, pero el undécimo Censo Nacional que se realiza este 18 de mayo sabrá medir con certeza cuánto se ajusta esa cifra con la realidad.El operativo que tiene lugar en todo el territorio requiere de más de 600.000 censistas, que se detienen detrás de cada puerta para contar todas las personas y hogares que allí conviven.El primer censo nacional, realizado en 1869, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874), arrojó una población de 1.877.490 habitantes. Desde entonces, el país ha cambiado tanto que, por primera vez, el cuestionario elaborado por el INDEC inquiere a cada persona sobre su sexo y su identidad de género, si se reconoce indígena o afrodescendiente, y si convive con algún tipo de discapacidad, sea física o mental."Se trata de fenómenos sociales que queremos dimensionar para poder estudiarlos en profundidad a través de una muestra representativa", explica a la Agencia Sputnik el director nacional de Planificación, Relaciones Institucionales e Internacionales, Mariano Poledo.Más afinadoNo es la única novedad de este censo que debe realizarse cada 10 años, según establece la Constitución. El INDEC implementó por primera vez un censo bimodal, donde los habitantes del país tuvieron la posibilidad de responder al cuestionario de forma digital desde el pasado 16 de marzo hasta este miércoles 18 a las 8:00 (11:00 GMT)."Es la primera vez que personas pueden autocensarse", certifica Poledo. "Apelamos a la conciencia ciudadana para que respondan sin sesgos, algo que históricamente ha sido así, pues la gente tiene buena predisposición para los censos de población".La segunda parte del censo, el operativo de campo desplegado hasta las 18:00 (21:00 GMT), corre a cuenta de los censistas. A quienes ya respondieron el censo de manera virtual, les piden el código código de confirmación y les preguntan cuántas personas viven en el hogar. Más de 23,8 millones de personas eligieron esta opción. Los que no lo hicieron, debían afrontar la entrevista de forma presencial.Durante estos días, de hecho, la página del censo y el número de teléfono para requerir ayuda quedaron colapsados ante la inmensa cantidad de gente que decidió responder al cuestionario a último momento.Otra característica innovadora de este censo es que es de derecho, al formular la pregunta de cuántas personas residen de forma habitual en la vivienda, y no de hecho, que inquiere sobre los que pasaron la noche anterior allí.Laboriosa ejecuciónPara cubrir el inmenso territorio de Argentina, equivalente a cinco veces la superficie de España, se realizaron varios operativos especiales en los días previos. Uno de ellos tuvo lugar hasta las 2:00 del 17 de mayo (5:00 GMT) para contabilizar las personas en situación de calle en más de 30 ciudades. "Era una recomendación de Naciones Unidas que por primera vez se implementa en un censo en Argentina", apuntó Poledo.Desde el 9 de mayo y hasta la víspera también se censaron viviendas colectivas, aquellas que alojan a personas en un régimen no familiar, como cuarteles, cárceles, residencias de ancians o menores.Lo mismo sucedió con las zonas rurales. Desde el 9 de mayo y durante ocho días, los censistas escudriñaron los parajes más alejados o recónditos del país, para lo que se requirió el apoyo de las Fuerzas de Seguridad, como Gendarmería y Prefectura, o incluso de agentes forestales, para censar a quienes vivían en parques nacionales.Con los resultados del censo en la mano, muchas cosas están obligadas cambiar en Argentina. El número actualizado de habitantes requeriría actualizar la composición de la Cámara de Diputados, según establece la Constitución. Pero eso no pasó en 2010, con el último censo, pese a un fallo (10 años después) de la Cámara Nacional Electoral.De hecho, la actual conformación de la cámara baja se basa en el censo de 1980 y en un decreto que firmó el último dictador de Argentina, Reynaldo Bignone (1982-1983).Cuatro censos después, los resultados del cuestionario que lleva adelante el INDEC también demandarían que se actualizasen los índices de coparticipación tanto a nivel provincial como local, como se conoce a los fondos que reciben las provincias del Gobierno nacional de forma automática.De hecho, dos investigadores aseguran que el número de 1.775.816 habitantes que según el censo de 2010 tiene La Matanza, el partido (jurisdicción) más grande de la provincia de Buenos Aires (este), estaría sobreestimado.Más allá de cuántas personas viven en Argentina, el INDEC anunciará, dentro de tres meses, los resultados básicos preliminares del censo; a los ocho meses, los resultados básicos ampliados, y a los 13, los resultados definitivos.Argentina tiene un abanico de interrogantes y respuestas a punto de conocer.

argentina

