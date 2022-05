https://mundo.sputniknews.com/20220518/ankara-bloquea-inicio-de-proceso-de-adhesion-de-suecia-y-finlandia-a-la-otan-1125581581.html

Ankara bloquea inicio de proceso de adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN

Ankara bloquea inicio de proceso de adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN

MOSCÚ (Sputnik) — Turquía bloqueó el inicio del proceso para tramitar solicitudes de Finlandia y Suecia de unirse a la OTAN, informó el periódico 'Financial... 18.05.2022, Sputnik Mundo

Según el medio, el aplazamiento plantea dudas sobre la posibilidad de aprobar la primera etapa de aplicaciones en dos semanas como máximo, indicó el secretario general del organismo, Jens Stoltenberg.Por su parte un funcionario turco, citado por el medio, confirmó que Ankara detuvo el proceso, pero insistió en que Turquía no descarta la posible adhesión de Suecia y Finlandia a la alianza."No decimos que no pueden ser miembros de la OTAN, sino que debemos estar en la misma onda, en la misma página sobre la amenaza a la que nos enfrentamos", comentó.Asimismo subrayó que "cuanto antes lleguemos a un acuerdo, más pronto podrán comenzar las discusiones de la membresía".Todos los 30 países miembros de la OTAN deben ratificar las aplicaciones de Finlandia y Suecia, pero el proceso puede comenzar una vez la alianza emita un protocolo de accesión e invite a los dos países de una manera formal.La operación militar que Rusia lanzó en Ucrania el pasado 24 de febrero empujó a Finlandia y Suecia a replantearse su tradicional política de neutralidad e inclinó la opinión pública a favor del ingreso en la OTAN.Este 18 de mayo los embajadores de los dos países entregaron las solicitudes de ingreso al secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, en Bruselas.El 16 de mayo Erdogan declaró que Ankara no aceptará el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN debido a que estos países, según él, apoyan al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, proscrito como terrorista en Turquía).

