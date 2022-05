https://mundo.sputniknews.com/20220518/analista-justificar-la-adhesion-a-la-otan-por-miedo-a-rusia-es-un-absurdo-el-agresor-es-eeuu-1125599024.html

Analista: "Justificar la adhesión a la OTAN por miedo a Rusia es un absurdo, el agresor es EEUU"

2022-05-18

El posible ingreso de Suecia y Finlandia a la alianza militar pone en alerta a Moscú ante la expansión de la alianza militar.

La presentaci贸n formal en Bruselas de las solicitudes de Suecia y Finlandia para ingresar a la OTAN tensiona las relaciones con Rusia, que advierte sobre la expansi贸n del bloque hacia el norte y considera la acci贸n como una amenaza a sus fronteras.Los pedidos de adhesi贸n de Helsinki y Estocolmo fueron considerados como un paso hist贸rico por el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, quien exigi贸 decisiones r谩pidas al respecto.El experto agreg贸 que "el acoso de la OTAN hacia Rusia ha sido evidente por su expansi贸n hacia el este. Todo ha sido planeado y organizado", agreg贸.Hasta hace pocos meses atr谩s, la primera ministra sueca Magdalena Andersson sosten铆a que el ingreso de su pa铆s a la organizaci贸n no era relevante, y que con una acci贸n de ese tipo se desestabilizar铆a "a煤n m谩s la situaci贸n en Europa".Sin embargo, con el correr de las semanas y las constantes presiones internacionales, la jefa de Estado cambio su discurso y aseguro que ya no descartaba la pertenencia de su pa铆s a la alianza militar.鈥淓n el caso de Finlandia, justificar la adhesi贸n a la OTAN por miedo a una posible invasi贸n rusa es un absurdo. No es cre铆ble. No tienen razones objetivas para sentirse agredidos por Rusia. Al contrario, esos 1.340 kil贸metros de frontera que comparten Rusia y Finlandia se convierten en un asunto peligroso para Mosc煤 por el avance militar de la OTAN", dijo Gonz谩lez Brice帽o.鈥淓l agresor es EEUU, utilizando a la OTAN y a Ucrania como terreno de playa", reflexiono el tambi茅n periodista mexicano.El Ministerio de Exteriores ruso advirti贸 en reiteradas ocasiones que el ingreso de estos pa铆ses n贸rdicos en la OTAN implicar铆a consecuencias, tanto para sus relaciones bilaterales como para el conjunto de la arquitectura de seguridad europea.Este mi茅rcoles 18, Turqu铆a bloque贸 el inicio del proceso para tramitar solicitudes de Finlandia y Suecia de unirse a la OTAN, inform贸 el peri贸dico brit谩nico Financial Times.Seg煤n el medio, el aplazamiento plantea dudas sobre la posibilidad de aprobar la primera etapa de aplicaciones en dos semanas como m谩ximo, indic贸 el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.El 16 de mayo, el presidente Recep Tayyip Erdogan, habia asegurado que Ankara no aceptar谩 el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN. A su criterio, estos pa铆ses, apoyan al Partido de los Trabajadores del Kurdist谩n (PKK, proscrito como terrorista en Turqu铆a).En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y mi茅rcoles a las 19 horas, y los s谩bados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el pa铆s y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Tr贸pico), a las 20 horas.

