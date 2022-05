https://mundo.sputniknews.com/20220518/amlo-quiere-llevar-el-cine-a-las-comunidades-mas-apartadas-de-mexico-1125558255.html

AMLO quiere llevar el cine a las comunidades más apartadas de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió en Palacio Nacional a directores, actrices y actores de la industria cinematográfica para...

El mandatario mexicano compartió que los artistas lo visitaron para compartir la idea de proyectar películas y documentales en los pueblos más remotos de México, en un escenario cultural donde la oferta cinematográfica no sólo suele estar concentrada en las grandes capitales del país, sino en zonas privilegiadas al interior de estas mismas.En el país latinoamericano todavía hay cientos de comunidades donde no existen los cines. En Tlaxiaco, Oaxaca, por ejemplo, la gente debe trasladarse hasta dos horas para ver una película en una sala cinematográfica. Entre las personalidades que asistieron a Palacio Nacional para charlar con López Obrador se encuentran la actriz Arcelia Ramírez, el actor Jorge Zárate y el director Luis Mandoki, todos ellos reconocidos nacional e internacionalmente por diferentes producciones. La iniciativa a la que se ha sumado el Gobierno de México fue una idea original del cineasta mexicano Jorge Fons, director de películas icónicas del cine iberoamericano, como Rojo Amanecer (1989), Los albañiles (1976) y El callejón de los milagros (1995). La primera de estas cintas habla sobre la Masacre de Tlatelolco de 1968. "La cultura y el arte son una herramienta para entender quiénes somos, para recordar nuestra condición de personas. Necesitamos diversidad y pluralidad en contenidos. La cultura es un derecho y tenemos responsabilidad de llevar el cine al público. De eso se trata el proyecto, el presidente conectó con la idea, le hizo sentido y vamos a trabajar juntos", agregó la protagonista de La civil, una película que triunfó recientemente en el Festival Internacional de Cannes. Desde que tomó posesión del cargo, López Obrador ha insistido en que busca dar una orientación popular a la política cultural del país. Así, no sólo convirtió la exresidencia presidencial de Los Pinos en un complejo cultural, sino que articuló en ese espacio una exposición sobre el maíz y su rol en la conformación identitaria de las culturas mesoamericanas.O bien, a través de su Colección Popular, el Fondo de Cultura Económica (FCE) ha publicado miles de ejemplares de libros en ediciones de fácil acceso comercial, muchas veces por debajo de los 100 pesos (unos cinco dólares), e incluso editó la colección 21 para el 21, con títulos clásicos de la literatura mexicana de distribución gratuita.Entre los autores incluidos en la colección figuran Rosario Castellanos, Elena Garro, Josefina Vicens, Octavio Paz, Carlos Monsiváis, Ermilo Abreu Gómez y Martín Luis Guzmán, junto a otros.

