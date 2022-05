https://mundo.sputniknews.com/20220517/traicion-a-amlo-ricardo-monreal-se-pone-del-lado-de-la-unam-1125545890.html

¿Traición a AMLO? Ricardo Monreal se pone del lado de la UNAM

¿Traición a AMLO? Ricardo Monreal se pone del lado de la UNAM

El senador mexicano Ricardo Monreal respaldó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) luego de las críticas que hizo el presidente Andrés Manuel... 17.05.2022, Sputnik Mundo

Entrevistado afuera del Senado de la República, el legislador morenista declaró que se pone "del lado de la UNAM", ya que será político de manera temporal y es un "maestro permanente en la universidad", donde quiere terminar su carrera profesional.Monreal Ávila se dijo orgulloso de la UNAM, ya que "ha formado generaciones de buenos profesionistas, buenos médicos, buenos arquitectos, buenos ingenieros, buenos abogados", por lo que la considera "una institución de privilegio".El senador, a pesar de su diferencia con el presidente, señaló que no busca confrontaciones con él.Durante la conferencia matutina del 16 de mayo, Andrés Manuel López Obrador criticó a la UNAM por confinar a los estudiantes de medicina durante la pandemia de COVID-19 en lugar de organizarlos para contener la crisis sanitaria."Las enfermeras, la mayoría arriesgó la vida en la pandemia, hicieron algo extraordinario, pero hay una élite que tiene un pensamiento retrógrada. Es como el caso, con todo respeto, de mi alma mater: la UNAM. Y yo siempre digo lo que pienso, no me voy a callar, voy a reclamarles que enfrentamos la pandemia y, en vez de convocar a todos los médicos estudiantes a enfrentar, a ayudar, se fueron a sus casas", declaró el mandatario mexicano.En respuesta, la Máxima Casa de Estudios aseguró que miles de universitarios "se entregaron con pasión" a las tareas que organizó la UNAM, como la aplicación de pruebas, durante la crisis sanitaria.

