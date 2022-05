Sin el fruto de la tierra no hay vida: la máxima del tabaquero cubano Héctor Luis Prieto

"Estoy convencido de qué quiero hacer en mi vida, y no tengo dudas que un campesino es algo muy importante, porque sin la producción de la tierra no puede existir nada en esta vida, sin el fruto de la tierra no hay vida y la producción de esa tierra se saca con las manos de los campesinos, por eso quiero, respeto y me da orgullo ser un trabajador del campo", comentó a la Agencia Sputnik el reconocido productor de tabaco.