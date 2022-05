https://mundo.sputniknews.com/20220517/pikachu-procer-de-ecuador-un-mural-por-el-bicentenario-desata-la-polemica-1125551985.html

Pikachu, prócer de Ecuador: un mural por el Bicentenario desata la polémica

Pikachu, prócer de Ecuador: un mural por el Bicentenario desata la polémica

La presencia de Pikachu, el popular personaje de la serie animada japonesa Pokémon, en un mural conmemorativo del Bicentenario de Ecuador desconcertó a los... 17.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-17T20:15+0000

2022-05-17T20:15+0000

2022-05-17T20:15+0000

américa latina

ecuador

💢 insólito

día de independencia de ecuador

🎭 arte y cultura

murales

pokémon

pikachu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1125551754_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_1f743ae02a203c7d4cee60b124391bb0.jpg

La conmemoración de los 200 años de la Batalla de Pichincha, que el 24 de mayo de 1822 significó una derrota sobre los españoles clave para la independencia del actual Ecuador, incluyó la intervención de varios espacios públicos patrimoniales de la capital ecuatoriana con murales que, en diferentes estilos, evoquen aquella gesta.Uno de los espacios escogidos sobre la avenida 24 de Mayo fue cedido al artista visual español Okuda San Miguel, un pintor y muralista reconocido en España y caracterizado por un estilo que combina personajes icónicos de la cultura pop junto a figuras geométricas y colores intensos.La sorpresa para muchos quiteños llegó al ver la obra finalizada de Okuda. Si bien el mural representaba especialmente a las bordadoras tradicionales de la comuna quiteña de Llano Grande —consideradas desde 2020 como parte del patrimonio histórico de Ecuador—, lo más sorprendente fue la inclusión de una llamativa figura basada en el personaje de Pikachu.La reacción de algunos internautas ecuatorianos dejó en evidencia la sorpresa. "Esa parte de la historia no la sabía. Pikachu fue parte de nuestra independencia", reclamó un usuario, al tiempo que otros interpretaron el gesto directamente como una "burla" del artista español por conmemorar una batalla contra la Corona Española.La inesperada polémica obligó al Instituto Metropolitano de Patrimonio a aclarar que el trabajo de Okuda fue ideado "luego de un proceso creativo de sensibilización personal en el que pudo conocer a las bordadoras tradicionales de Llano Grande, así como recorrer varios rincones de la ciudad y compartir con estudiantes universitarios de arte".De todos modos, el ente aclara que "su obra, como todas las que realiza alrededor del mundo, tiene una carga de color, modernismo pop, contenido multicultural y mensajes de paz dentro de un globalizado".En efecto, Okuda ya había incluido a Pikachu en algunas de sus obras anteriores, tanto murales como pinturas para galerías de arte. El uso de personajes famosos de dibujos animados, videojuegos o marcas reconocidas en el mundo es un hábito del artista escogido por el Gobierno quiteño.Las autoridades ecuatorianas aclararon también que la obra "no representa ni ha sido inspirada en la Batalla de Pichincha, siendo más bien un homenaje creativo a las expresiones del patrimonio inmaterial simbolizado por las bordadoras tradicionales". Además, el instituto informó que el trabajo fue financiado con aportes privados y no con fondos de la institución.Los memes por Picachu en la Batalla de PichinchaMás allá del debate, la polémica sirvió para que los usuarios de internet ecuatorianos se lucieran con memes que ironizaron con la inesperada presencia de Pikachu en la Batalla de Pichincha.En el mismo sentido, otra postal de Pikachu lanzándose sobre las tropas españolas y la referencia al alcalde de Quito, Santiago Guarderas.El dibujante ecuatoriano Gabriel Fandiño imaginó la 'Batalla de Pikachuchincha' y los intentos del simpático personaje por no salir herido.Otros jugaron con supuestas declaraciones del alcalde revelando que, en realidad, Antonio José de Sucre fue "el primer maestro pokémon de América Latina".El artista pareció no tomarse a mal los memes e incluso compartió algunos en sus redes sociales.

https://mundo.sputniknews.com/20220511/ecuador-y-el-fmi-logran-un-acuerdo-sobre-la-revision-de-la-economia-1125351006.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ecuador, 💢 insólito, día de independencia de ecuador, 🎭 arte y cultura, murales, pokémon, pikachu