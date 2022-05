https://mundo.sputniknews.com/20220517/nofueunaccidente-exigen-la-detencion-de-marlon-botas-presunto-feminicida-de-montserrat-bendimes-1125537671.html

#NoFueUnAccidente: exigen la detención de Marlon Botas, presunto feminicida de Montserrat Bendimes

#NoFueUnAccidente: exigen la detención de Marlon Botas, presunto feminicida de Montserrat Bendimes

Colectivos y activistas mexicanas viralizaron nuevamente el hashtag #NoFueUnAccidente para exigir la captura de Marlon Botas, joven al que se le imputa el... 17.05.2022, Sputnik Mundo

La primera vez que se usó dicho hashtag fue para refutar la versión sobre la muerte accidental de la joven Debanhi Escobar, hallada muerta en una cisterna de un motel ubicado en el municipio de Escobedo, en Nuevo León.La viralización del #NoFueUnAccidente ocurrió poco después de que se diera a conocer un video en el que Marlon Botas asegura que la muerte de Monse fue "un accidente", por lo cual pide a las autoridades las garantías para escuchar su versión.Entre ellas, se encuentra la liberación de sus padres, quienes fueron detenidos en noviembre de 2021, en la Ciudad de México, acusados de ayudar a la fuga de Botas, por quien se ofrece una recompensa de 250.000 pesos (12.500 dólares).Luego de la difusión del video, cientos de usuarias criticaron que los medios se presten a difundir videos de prófugos de la justicia, como recientemente ocurrió con el escritor Andrés Roemer, quien se esconde en Israel para evitar enfrentar las acusaciones de abuso sexual y violación en su contra.Además, volvieron a viralizar el hashtag #NoFueUnAccidente y otras etiquetas acompañadas de las fotos de Marlon Botes con diferentes cortes de cabello, rasurado y con barba con el fin de que se pueda localizar su paradero.Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz emitió un posicionamiento en el que afirmó que los casos los antenderá ante las instancias de justicia y no ante medios de comunicación.El 23 de abril de 2021 se denunció el feminicidio de Monse luego de que la estudiante de ingeniería civil permaneciera una semana en el hospital por varios golpes que recibió presuntamente de su pareja, Marlon Botas, quien fue la última persona que la vio con vida, en su domicilio, en Boca del Río.Entre las lesiones que le provocaron la muerte está la fractura del cráneo y el cuello, aunque también reportó la fractura de un brazo.De manera extraoficial se estima que, desde que la joven ingresó a cuidados intensivos y luego de escuchar los pronósticos negativos, Marlon Botas huyó junto con su familia a un lugar desconocido.Sobre el caso, y al igual que en el de Andrés Roemer, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no habrá impunidad, ni siquiera si acaba su gobierno, porque la mentalidad de la gente ya cambió."Nosotros somos muy perseverantes, no nos vamos a cansar. Sí pueden estar pensando que van a ganar tiempo, que van a esperar a que cambie algo, creo que esa apuesta no les va a funcionar, va a resultar fallida porque ya cambió la mentalidad del pueblo", aseguró el presidente mexicano.

