Moscú asegura que los países que compran el gas en rublos no pierden dinero

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 23 de marzo que los países a los que Moscú califica de hostiles, entre ellos los 27 miembros de la UE, tendrán que pagar en rublos por el gas y pidió al Banco Central y al Gabinete de Ministros determinar en una semana el procedimiento para realizar esas transacciones.De acuerdo con el decreto presidencial emitido a finales de marzo, las empresas de estos países tienen que solicitar la apertura de las cuentas en rublos en el banco ruso Gazprombank. Podrán abonar las sumas correspondientes a los suministros del gas en sus monedas nacionales, tal y como lo estipulan los contratos actuales, y el banco, a su vez, las convertirá en rublos según el cambio de la bolsa de Moscú.El Grupo de los Siete (integrado por Estados Unidos, Japón, Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) y la Comisión Europea ya rechazaron la demanda rusa de pagar en rublos, alegando que es un intento de evadir las sanciones.Además, a los países europeos les preocupa que Gazprombank pueda transferir sus pagos al Banco Central de Rusia para que convierta las sumas recibidas de las empresas europeas en rublos, que se encuentra bajo sanciones occidentales.A partir del 1 de abril, Rusia interpreta como incumplimiento de las obligaciones contractuales la negativa de Estados hostiles que siguen importando su gas natural de pagar los suministros en rublos.El 27 de abril, el gigante energético ruso Gazprom suspendió por completo el suministro de gas a las compañías Bulgargaz (Bulgaria) y PGNiG (Polonia) por su negativa a pagar en rublos por el suministro de gas. La UE tachó de "chantaje" esta medida.Recomendaciones de la UE La Unión Europea no ha cambiado sus recomendaciones sobre los pagos por gas ruso que estipulan que las cuentas deben estar abiertas y pagadas en la moneda especificada en el contrato, declaró el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer.De esta manera Mamer respondió a la pregunta de si la apertura de cuentas en rublos por compañías europeas será considerada una violación de las sanciones de la UE contra Rusia.El portavoz de la Comisión Europea subrayó que "todo lo que no corresponde con las recomendaciones de la Comisión Europea para los Estados miembros (...) contradice las sanciones".Agregó que los propios Estados deben seguir que sus empresas que compran gas de Rusia respeten las sanciones.Expectativas de Serbia acerca del precio del gas Serbia espera comprar el gas ruso a un precio inferior a los actuales 950 dólares por 1.000 metros cúbicos en el mercado, declaró la vice primera ministra y ministra de Minería y Energía del país, Zorana Mihajlovic.El actual acuerdo entre las empresas Srbijagas y Gazprom, que contempla suministrar 6 millones de metros cúbicos diarios de combustible azul ruso a Serbia a 270 dólares por 1.000 metros cúbicos, expira el 31 de mayo. Las autoridades de Serbia habían informado que el próximo contrato con Rusia será firmado por 10 años.La titular de Energía señaló que en septiembre de 2023 espera completar la construcción del gasoducto Nis-Dimitrovgrad que será la interconexión de gas entre Serbia y Bulgaria."Este año debemos adquirir el gas natural licuado de Grecia, también a través de Bulgaria para recibir al menos un 40% de los suministros de otros fabricantes, no solamente de Rusia", indicó Mihajlovic.El presidente serbio, Aleksandar Vucic, declaró con anterioridad que Serbia planea adquirir grandes volúmenes de GNL de la terminal de Grecia, cuya construcción se inauguró el 3 de mayo en el puerto de Alejandrópolis, en el norte del país heleno.La construcción de una estación flotante de almacenamiento y regasificación del gas natural licuado está considerada como un proyecto diseñado para reducir la dependencia de la UE del gas ruso.

