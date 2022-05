https://mundo.sputniknews.com/20220517/lluvias-afectan-mas-de-100-viviendas-en-el-oeste-venezolano-1125540732.html

Lluvias afectan más de 100 viviendas en el oeste venezolano

Lluvias afectan más de 100 viviendas en el oeste venezolano

CARACAS (Sputnik) — Unas 137 viviendas resultaron afectadas por las lluvias en el estado venezolano de Mérida (oeste), informó el gobernador de esa región... 17.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-17T16:57+0000

2022-05-17T16:57+0000

2022-05-17T16:57+0000

américa latina

venezuela

lluvias

desastres naturales

medioambiente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1125540696_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a4ee45b571ab7c9e1e15ac1450f6315.jpg

Las precipitaciones en Mérida iniciaron a mediados de abril, lo que afectó a once municipios."Tenemos en once municipios afectaciones de distintas dimensiones, con frentes de trabajo que incluye maquinarias para la remoción de escombros; hemos implementado trabajos para poder retornar a la normalidad con 42 maquinarias en todo el estado", comentó.Guzmán detalló que 21 diques para el suministro de agua potable resultaron con "graves" daños.No obstante, señaló que de estos 21, once fueron recuperados y los diez restantes se encuentran en proceso de recuperación.El gobernador manifestó que los organismos de seguridad se mantienen en alerta, pues dijo que según los reportes del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), las lluvias continuarán en las próximas horas.De acuerdo con el Inameh, la onda tropical ocasionará fuertes lluvias, algunas con descargas eléctricas y ráfagas de viento en los estados: Zulia (oeste), Los Andes (Mérida, Barinas, Táchira y Trujillo-oeste) Apure (sur) y Delta Amacuro (este).El presidente Nicolás Maduro decretó el 26 de abril una emergencia nacional por el período de lluvias 2022, e instó a la población que habita en zonas de riesgo a mantenerse alerta.El mandatario aprobó un fondo de 10.000.000 bolívares, equivalente a unos 2,2 millones de dólares, e indicó que este presupuesto será renovado una vez se agote.

https://mundo.sputniknews.com/20220427/las-lluvias-afectan-a-4000-familias-en-estado-del-oeste-de-venezuela-1124893937.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezuela, lluvias, desastres naturales, medioambiente