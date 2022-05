https://mundo.sputniknews.com/20220517/la-fuerza-aerea-colombiana-aclara-que-aun-no-compro-el-avion-presidencial-de-ecuador-1125544885.html

La Fuerza Aérea colombiana aclara que aún no compró el avión presidencial de Ecuador

La Fuerza Aérea colombiana aclara que aún no compró el avión presidencial de Ecuador

BOGOTÁ (Sputnik) — La Fuerza Aérea colombiana (FAC) aclaró que de momento no adquirió el avión presidencial ecuatoriano, a pesar de que ambas partes hayan... 17.05.2022, Sputnik Mundo

La nave en pugna es un Jet Ejecutivo Legacy EMB-135BJ que sirvió a la Presidencia de Ecuador, y que la fuerza colombiana pretende para reemplazar a un Fokker."El negocio no se ha cerrado, estamos en el proceso desde hace más de un año. Nuestro objetivo es comprarle el avión, si logramos concretarlo, no para ponerlo al servicio de la Presidencia, sino para reemplazar uno de los Fokker, que algunos medios los llamaron "la cafetera", en 2004 o 2005", aclaró el comandante de la FAC.El estado de los Fokker que son parte de la flota de la FAC hace que la operación tenga carácter de urgente, según reveló el militar."[El proceso de compra] es prioritario, porque la FAC tiene una obligación de movilizar no solo tropa, sino también personal. Tenemos dos aviones Fokker, que son de los años 70, se adquirieron durante el Gobierno de Misael Pastrana Borrero [1970-1974]", argumentó el comandante de la FAC.La nave en cuestión fue adquirida por Ecuador a la empresa brasileña Embraer durante el mandato del expresidente Rafael Correa (2007-2017), por un precio de unos 28 millones de dólares.

