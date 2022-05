https://mundo.sputniknews.com/20220517/guatemala-no-asistira-a-la-cumbre-de-las-americas-a-este-pais-se-le-respeta-1125555777.html

Guatemala no asistirá a la Cumbre de las Américas: "A este país se le respeta"

Guatemala no asistirá a la Cumbre de las Américas: "A este país se le respeta"

El presidente guatemalteco Alejandro Giammattei anunció que su país no participará en la Cumbre de las Américas, que se realizará del 6 al 10 de junio en la... 17.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-17T22:00+0000

2022-05-17T22:00+0000

2022-05-17T22:21+0000

américa latina

guatemala

méxico

eeuu

cumbre de las américas

alejandro giammattei

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/1106923034_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_63619e36ebec70c99f33c44c44f87c16.jpg

El mandatario de Guatemala informó que no acudirá a este encuentro diplomático en el que Estados Unidos ha dicho que pretende excluir a países que no respetan la democracia, en referencia a Cuba, Venezuela y Nicaragua, aunque hasta el momento no ha habido una postura oficial de la Casa Blanca. El presidente del país centroamericano reconoció que su decisión causará revuelo y críticas en el continente americano, pero dijo que mantendrá su decisión para respetar la dignidad del pueblo y el Gobierno guatemaltecos. Crisis migratoria y críticas a EEUUSe trata de la primera negativa de un país para asistir a la Cumbre de las Américas 2022, un encuentro se que llevará a cabo en medio de una de las peores crisis migratorias en la frontera sur de Estados Unidos, provocada principalmente por los flujos migratorios provenientes de países como Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras. La primera semana de mayo, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, realizó una gira por Centroamérica en la que platicó acerca de posibles acuerdos y soluciones para que las personas eviten salir de sus lugares de origen a través de la creación de empleos. El 4 de mayo, el mandatario de México cuestionó que Washington priorice el envío de armas a Ucrania en lugar de destinar recursos económicos a la región centroamericana, donde la pobreza, la violencia y la desigualdad provoca que la gente busque el sueño americano y lo haga a través de un recorrido por territorio mexicano, donde las bandas criminales atentan contra los desplazados.

https://mundo.sputniknews.com/20220504/america-no-solo-es-eeuu-la-leccion-que-deberia-aprender-la-oea--1125123245.html

https://mundo.sputniknews.com/20220516/cumbre-de-las-americas-eeuu-ya-no-cuenta-con-el-liderazgo-politico-en-la-region-1125502601.html

guatemala

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

guatemala, méxico, eeuu, cumbre de las américas, alejandro giammattei