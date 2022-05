https://mundo.sputniknews.com/20220517/fracasa-segunda-audiencia-entre-presidente-argentino-y-lider-opositora-por-difamacion-1125554275.html

Fracasa segunda audiencia entre presidente argentino y líder opositora por difamación

BUENOS AIRES (Sputnik) — Se frustró la segunda audiencia de mediación a la que asistió el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y una de las principales... 17.05.2022, Sputnik Mundo

américa latina

argentina

alberto fernández

patricia bullrich

pfizer

"La audiencia fue en cuartos separados. ¿El motivo? No hubo retractación, por ello se abrió a prueba", contó en las redes sociales el abogado del mandatario Gregorio Dalbón.El representante del mandatario sostuvo que la presidenta del PRO, partido que integra la coalición opositora Juntos por el Cambio, "anhelaba ver al presidente", pero que no lo permitió, "ya que sin acuerdo no tenía sentido"."Buscaba provocar y se quedó con las ganas, no entramos; se fue con ira y enojada", refirió Dalbón.Bullrich, que acusó al presidente de esconderse, ratificó su opinión "respecto al conocimiento de Fernández sobre la dilación del contrato de Pfizer, que trajo muertes evitables".El jefe de Estado presentó el año pasado una demanda por 100 millones de pesos (811.359 dólares al cambio oficial) contra la referente opositora, quien había sido más explícita al acusar al Gobierno de reclamar sobornos a Pfizer en sus negociaciones para obtener vacunas contra el coronavirus.Tras fracasar la primera mediación, convocada el 18 de junio de 2021, el jefe de Estado dio curso a la demanda civil por difamación, y adelantó que de obtener una compensación, será donada al Instituto Nacional de Microbiología Dr. Malbrán.En declaraciones a la prensa, Patricia Bullrich acusó al exministro de Salud, Ginés González García, de pedir un "retorno" para cerrar el acuerdo de compra con Pfizer.La farmacéutica estadounidense desmintió a la referente opositora al asegurar en un comunicado que la compañía no recibió "peticiones de pagos indebidos en ningún momento".Una investigación publicada por la Oficina de Periodismo de Investigación, una organización independiente de noticias con sede en Londres, sostuvo que Pfizer pidió a Argentina y Brasil que como garantía ofrecieran sus activos soberanos a fin de cubrir posibles costos legales futuros.El Gobierno de Alberto Fernández firmó en 2021 con la farmacéutica estadounidense un contrato para abastecerse con 20 millones de vacunas contra el COVID-19, mientras que este año, las partes acordaron una partida adicional de 18,5 millones de fármacos para la población pediátrica.

argentina

argentina, alberto fernández, patricia bullrich, pfizer