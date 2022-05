Familiares y víctimas de masacre de 2019 en Bolivia piden justicia en nueva manifestación

"Estamos realizando esta movilización en busca de justicia, no nos vamos a mover si no tenemos audiencia con el presidente, ya no queremos hablar con ministros, ya nos han mentido, tenemos seis actas firmadas, no nos han cumplido, seguimos perseverando pidiendo justicia pero no nos dan a nosotros la justicia como víctimas", dijo Oscar Saavedra, uno de los heridos en la masacre, a medios locales.