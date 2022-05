https://mundo.sputniknews.com/20220517/estudiantes-secundarios-en-chile-vuelven-a-movilizarse-1125511066.html

Estudiantes secundarios en Chile vuelven a movilizarse

Estudiantes de los colegios emblemáticos en Chile vuelven a movilizarse. Exigen calidad en la educación y mejor infraestructura, además de protocolos de género... 17.05.2022, Sputnik Mundo

El año escolar en Chile comenzó el 2 de marzo, con la idea de retornar a la normalidad tras dos años de pandemia. Sin embargo, a las pocas semanas del comienzo de las clases y con un Gobierno que tiene entre sus autoridades ex dirigentes estudiantiles, se produjeron ocupaciones de centros de estudios (tomas) y protestas de estudiantes, quienes acusan las malas condiciones a las que debieron retornar."El municipio de Irací Hassler [alcaldesa de la comuna de Santiago] nos prometió muchas veces que el liceo iba a estar en óptimas condiciones cuando nosotros llegáramos, que iba al menos a estar limpio, usable. Y cuando llegamos la comunidad se encontró con que había nidos de palomas, salas en un estado terrible, proyectores robados, ventanas rotas. Estaba todo en una condición mucho peor que la que se encontraba antes de que nosotros saliéramos del liceo", señala a Sputnik, Miguel Vargas, miembro de la vocería del Internado Nacional Barros Arana (INBA)."En cierto sentido es lógico, porque pasaron dos años en los que estuvo totalmente abandonado. Hubo incluso okupas viviendo en el liceo, gente en situación de calle que lo tomó. Pero no hubo un reacondicionamiento por parte de la municipalidad", añade Vargas.El INBA es un liceo municipal y laico, de jornada completa, para estudiantes de las Regiones fuera de Santiago, que comenzó a funcionar en 1902. Pertenece al conjunto de los llamados colegios emblemáticos —por su tradición y resultados académicos—, al igual que el Instituto Nacional, el Liceo Barros Borgoño, el Liceo de Aplicación y el Liceo 1 de Niñas. Estos dos últimos bajaron sus tomas la semana pasada.Se suman en esta comuna el Liceo 4 de Niñas Isaura Dinator de Guzmán, el Liceo Confederación Suiza, junto con los liceos Tajamar y Teresa Prats de Sarraeta, además de liceos de la comuna de Providencia (nororiente de Santiago)."La ausencia y el retorno a clases nos hizo darnos más cuenta aun, porque durante ese tiempo no hubo nadie que tampoco se preocupara de eso, y se nota. Nosotras de tres baños tenemos uno, y gracias a la toma que está usable el baño, porque sino, no lo sería", explica Camila Zapata, representante de toma de base del Liceo Nº 4 Isaura Dinator de Santiago, en conversación con Sputnik.También padres y apoderados apoyan a sus hijos, y se suman a las denuncias. "Hay tanta falta de contención psicosocial, emocional hacia los estudiantes y sus familias. No estábamos listos para un retorno presencial, los grandes pensadores no vislumbraron las grandes problemáticas que se les venían, un mal llamado regreso a la normalidad", señala la declaración del Centro de Padres del INBA."Infraestructuras, alimentos en mal estado entregados por Junaeb [Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas], y que tienen nuevamente a los estudiantes en el foco de las noticias, por pedir dignidad, por una educación integral, inclusiva, no sexista, no avalamos la violencia, pero al parecer es la única forma de que se les y nos escuche", agrega el comunicado.Demandas transversalesSon varios los liceos y colegios que se han manifestado en estas últimas semanas en la capital chilena. Todos denuncian las precarias condiciones educativas, alimentarias y de infraestructura en la que se encuentran, lejos de las que consideran necesarias para un correcto desarrollo de las clases presenciales.Los estudiantes comparten gran parte de los petitorios y por tanto las falencias existentes en sus colegios sobre la insuficiencia de docentes, calidad de tiempo de clases y alimentación de calidad. Además de falta de protocolos de género y educación sexual integral, demandas que mantienen a cientos de estudiantes movilizados."Aquí tenemos muchos docentes que tiraron licencia [médica] de un año, y aún la DEM [Dirección de Educación Municipal] no nos manda profesores. Aún hay cursos sin profesores, hay cursos que de hecho en un mes han tenido cuatro, cinco clases de 40 minutos, entonces la verdad no nos interesa venir a clases si no vamos a tener clases", detalla Camila Zapata."En general son demandas de base, el tema de la infraestructura que está en un estado deplorable en la mayoría de los liceos. El tema de la alimentación, que nos decía incluso el subsecretario de Educación, [Nicolás] Cataldo, que era que algo que no solo estaba ocurriendo en el INBA ni siquiera en la comuna de Santiago, sino que a nivel nacional", indica Miguel Vargas.Las alumnas del liceo 4 comparten el diagnóstico y señalan que el desamparo que sufren "no solo se vive en establecimientos educacionales de la zona céntrica de Santiago, los llamados emblemáticos de la capital chilena, sino también de zonas periféricas y a nivel nacional".Alimentación, infraestructura y nuevas demandas de los estudiantesMiguel Vargas, sostiene que en caso del INBA, las cosas que se piden son muy básicas. "Estamos hablando de la alimentación de nuestros compañeros, las porciones que no eran suficientes para una alimentación adecuada, para una nutrición adecuada. Estamos hablando de intoxicaciones por la comida de la Junaeb, por huevos en mal estado, comida cruda. Es algo que no se puede repetir, que no puede pasar", detalla.El miembro de la vocería comenta que han conversado y llegado a ciertos acuerdos con las autoridades municipales sobre la alimentación. "Por ejemplo, decidieron aumentar la dosis de panes, porque empezamos el año con un pan por semana, avanzamos a tres panes por semana y ahora vamos a tener cinco"."Decidieron eliminar específicamente la famosa dieta del huevo duro con un vaso de leche. Lo pusieron ahí directamente: 'Se elimina menú huevo duro con vaso de leche'. Y fuera de lo histriónico que suene, son avances bastante grandes para nosotros", advierte.Por otro lado, Miguel detalla los problemas de infraestructura: "Tenemos techos rotos, luces que no funcionan, salas que se inundan, entonces es un peligro para nuestros compañeros estar estudiando aquí en un lugar que se supone que es un refugio para ellos", considerando que el INBA es un internado para estudiantes de provincia.Solicitaron un equipo de mantención dedicado al liceo, con dos electricistas, dos gasfíteres y un carpintero "que van a ser parte del personal contratado y por lo tanto van a estar como equipo de mantención continuo. Y además un plan de reparación de zonas críticas que va a estar bajo este mismo año, y por lo tanto se espera que sea para los próximos tres meses, cinco meses. No más que eso", detalla el miembro de la vocería.Para Vargas es importante señalar que "como estudiantes movilizados, uno de los temas que también nos atañe a todos es la criminalización. En ese sentido la derogación de Aula Segura [ley que e permiten expulsar a los alumnos que 'afecten gravemente' la convivencia escolar] es uno de los puntos base de nuestro petitorio".El tema de la educación sexual integral y protocolos de género son parte de las nuevas demandas de los colegios movilizados. En el caso del INBA, Miguel es claro en señalar que "en nuestro liceo se ha visto claramente que como en toda la sociedad hay una raigambre patriarcal machista muy clara. Este es un liceo solo de hombres; las compañeras del liceo 4 que queda por aquí cerca han sufrido muchas veces el acoso por parte de gente de nuestro liceo y eso es algo histórico, si le preguntas a gente que estudiaba ahí hace 10 años, te va a decir exactamente lo mismo".Para Camila y Constanza del Liceo Nº 4, "la capacitación de los docentes sobre identidades de género, protocolos sobre violencia patriarcal" son fundamentales dentro del petitorio que también incluye la mejora de la infraestructura del colegio, contar con una enfermería y abrir sumarios por casos de acoso.Propuesta del Gobierno a las demandasDesde el Ministerio de Educación (Mineduc) han informado que están monitoreando permanentemente la situación de los establecimientos educacionales movilizados. Consultado por la prensa, el ministro de la cartera, Marco Antonio Ávila, aseguró que se han reunido con sostenedores y estudiantes, señalando que muchas de las demandas del estudiantado son parte de su programa de Gobierno, como la Educación Sexual Integral y la mejora de la educación pública."Son temas que estamos abordando a través de políticas específicas y de próxima entrega, como la disposición de 10.000 millones de pesos chilenos [11,7 millones de dólares] para mejoras de infraestructura y 11.000 millones [12,8 millones de dólares] para reforzar el Programa de Habilidades para la Vida y que también abordaremos a través de futuros proyectos de ley".Frente a esta propuesta del Mineduc y a la posibilidad de bajar las movilizaciones, Miguel Vargas es categórico en señalar que "nosotros lo que respetamos es la voluntad de la asamblea y eso lo tienen que decidir las mayorías. Pero creo que estos puntos concretos que se han ido entregando por parte del municipio puedan ayudar efectivamente a que los estudiantes decidan por su parte bajar la toma".Aunque Vargas advierte: "Creemos que no debemos dejar de lado ninguna forma de lucha mientras ayude a nuestros compañeros. Ahora nosotros hemos tomado vías institucionales porque creemos fervientemente que a través de este diálogo vamos a lograr que se mejore la situación del liceo, pero si tenemos que movilizarnos, si tenemos que actuar quizás contra las mismas autoridades con las que estamos dialogando ahora mismo, si es por el bienestar de nuestro liceo, de nuestros compañeros, lógicamente se va a hacer".Por su parte, Camila y Constanza, son más escépticas, porque muchas veces se han hecho compromisos y no se cumplen. Sostienen que los estudiantes de su liceo han demostrado que "ninguno está dispuesto a estar en clases cuando no estén funcionando bien, cuando no haya una alimentación que realmente nos alimente en la mañana".

