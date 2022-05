https://mundo.sputniknews.com/20220517/ecuador-maestros-mantienen-protestas-y-huelga-de-hambre-por-equiparacion-salarial-1125551385.html

Ecuador: maestros mantienen protestas y huelga de hambre por equiparación salarial

Ecuador: maestros mantienen protestas y huelga de hambre por equiparación salarial

Los docentes mantienen sus medidas, a la espera de que la Corte Constitucional dictamine sobre la equiparación salarial. En otro orden, Argentina se prepara para la etapa presencial del Censo Nacional. Estas y más noticias en esta edición de 'En Órbita'.

En 2021 la Asamblea Legislativa de Ecuador aprobó una reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), vetada en abril de este año por el presidente Guillermo Lasso.La reforma habilitaba que el sueldo base de los profesores pasara de 817 a 986 dólares, debido a la falta de incrementos en los últimos años.En agosto, la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad del cambio, pero luego de que el Ejecutivo afirmara la falta de financiación, el debate continuó."La Corte ya se pronunció y estamos esperando una ratificación [de la ley]. La Corte además tiene el camino de modular, de cambiar el texto. Y finalmente, la Corte puede negar la equiparación salarial", dijo a En Órbita Francisco Arteaga, secretario de la Unión Nacional de Educadores de Ecuador (UNE).El entrevistado agregó que en la gremial "hay preocupación por la situación sanitaria de los maestros en huelga de hambre, que salen de las carpas a las clínicas en condiciones deplorables. (...) Ante esta situación, nos preguntamos ¿qué está esperando la Corte?".La huelga de hambre empezó el 3 de mayo por parte de 30 personas, entre docentes y líderes sociales que apoyan el reclamo. Esta medida fue tomada el año pasado, con una duración de 34 días.Según las autoridades, el país no cuenta con recursos para afrontar la equiparación salarial. Por su parte, los docentes reclaman el cumplimiento de volcar el 6% del Producto Bruto Interno en inversiones en educación."La lucha del magisterio no es solo por su reparación de derechos. No pedimos incremento de salarios. Se llama reparación de derechos porque subieron salarios a todos los servidores públicos salvo a los docentes", indicó Arteaga.A criterio del secretario de la UNE, el Gobierno "en vez de incrementar, ha disminuido el presupuesto a la educación".La Corte Constitucional tiene hasta el 23 de mayo para anunciar su fallo.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la etapa presencial del Censo en Argentina, a través de un diálogo con el demógrafo, docente e investigador Leandro González.Además, Rusia confirmó su retiro del Consejo de Estados del Mar Báltico, en tanto Finlandia y Suecia continúan avanzando en su intención de adhesión a la OTAN.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

2022

