Berlín toma nota de cuestiones de Ankara ante ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN

Baerbock reconoció que "Finlandia y Suecia no querían entrar" en la Alianza, y esos países "fueron empujados a la OTAN"."Como europeos y demócratas, debemos apoyarlos, al mismo tiempo que aumenta nuestra seguridad", instó la ministra germana, agregando que, por parte de Alemania, "la puerta está más que abierta", y Berlín está dispuesto a realizar una ratificación "muy rápida" de todos los documentos para su entrada en el bloque militar.De esta forma, según Baerbock, para Estocolmo y Helsinki "se minimizará la fase de transición".Por su parte, el canciller alemán, Olaf Scholz, declaró que Alemania ratificará sin demora los documentos sobre el ingreso de Finlandia y Suecia en la Alianza Atlántica, pues será un paso histórico para la OTAN y Europa."Los Gobiernos de Finlandia y Suecia presentarán la solicitud de admisión en la OTAN. Su ingreso será un paso histórico para esta alianza defensiva y para Europa. Es la reacción de estos dos países ante la agresión rusa contra Ucrania, que ha cambiado radicalmente la situación europea en materia de seguridad. El Gobierno de Alemania celebra esta decisión soberana de nuestros amigos escandinavos", dijo en rueda de prensa.Según Scholz, con el ingreso de Finlandia y Suecia la OTAN obtendrá a "valiosos aliados que fortalecerán la capacidad defensiva de la Alianza".El canciller prometió contribuir para que el procedimiento de admisión se cumpla rápido.Asimismo, aseveró que Suecia y Finlandia pueden contar con el apoyo de Alemania durante el proceso de su ingreso a la OTAN, afirmó el canciller federal, Olaf Scholz."Ambos países pueden contar con nuestro apoyo, especialmente en esta situación", dijo Scholz al comentar si Berlín está listo para prestar a ambos garantías de seguridad durante el proceso de adhesión a la OTAN.La operación militar que Rusia lanzó en Ucrania el pasado 24 de febrero empujó a Finlandia y Suecia a replantearse su tradicional política de neutralidad e inclinó la opinión pública a favor del ingreso en la OTAN.El 15 de mayo, el Gabinete finlandés anunció la decisión de solicitar el ingreso en la Alianza, y este 17 de mayo el Parlamento del país votó a favor de la medida.A su vez, la ministra de Exteriores de Suecia, Ann Linde, firmó hoy mismo la solicitud de adhesión a la OTAN.El 16 de mayo, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que el país otomano no puede aceptar la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN, ya que esos países albergan a los representantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), prohibido en Turquía como terrorista. Para Erdogan, si Ankara lo acepta, el bloque, "no será una organización de seguridad, sino un lugar donde habrá muchos representantes de terroristas".

