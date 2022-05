https://mundo.sputniknews.com/20220517/argentina-no-es-blanca-un-cortometraje-viral-cuestiona-un-extendido-prejuicio-racial-1125539100.html

¿Argentina no es blanca? Un cortometraje viral cuestiona un extendido prejuicio racial

¿Argentina no es blanca? Un cortometraje viral cuestiona un extendido prejuicio racial

Un cortometraje reivindica a los argentinos que tienen "piel marrón" y son constantemente señalados como extranjeros. David Gudiño, el autor del video, integra...

américa latina

argentina

racismo

pueblos originarios

sociedad

tiktok

"Argentina no es blanca". Esa es la consigna de un cortometraje creado por el actor y dramaturgo argentino David Ángel Gudiño para concientizar sobre los prejuicios raciales que existen en el país sudamericano y la invisibilización que sufren los argentinos que, tal como ellos afirman, tienen "piel marrón".Gudiño publica videos en Tik Tok desde 2020 y, si bien la mayoría tienen tintes humorísticos o paródicos, también apunta a concientizar a sus más de 86.000 seguidores sobre el racismo que existe en Argentina. De hecho, el joven argentino es uno de los fundadores de un colectivo denominado 'Identidad Marrón', que denuncia la discriminación que sufren argentinos que no tienen tez blanca.El cortometraje hecho por Gudiño y que ya superó las 7 millones de reproducciones apunta directamente a eso. En las primeras escenas, varias personas lo confunden con alguien oriundo de Perú o Bolivia, a pesar de que tanto él como su familia son oriundos del norte argentino.De hecho, varios integrantes del colectivo protagonizan el final del cortometraje con una manifestación frente al famoso Obelisco de Buenos Aires, reivindicando que "las vidas marrones importan". El colectivo define como piel marrón a los argentinos descendientes de los pueblos originarios que habitaron la zona.Pero para el colectivo, las personas con piel "marrón" no son solo una minoría sino que representan a un porcentaje muy relevante de la población del país sudamericano, aunque se asocie a su población con personas de piel blanca.En entrevistas con medios argentinos, Gudiño explicó que decidió plasmar su lucha en un cortometraje porque en su propio canal de Tik Tok recibía comentarios que lo identificaban como "peruano" o "boliviano"."Generalmente Argentina se asocia con cuerpos blancos. Lo que hice fue escenificar, poner en cuerpo, poner en actores los comentarios que me hace la gente en Tik Tok, tratando de hacer una narración y ponerme a mí en escena como una persona marrón con rasgos indígenas, buscando esa identidad argentina porque cuando se nos dice que venimos de otro país lo que se niega es la marronidad argentina que tiene muchísima presencia en nuestro suelo", explicó en una entrevista que él mismo compartió en su perfil.Uno de los objetivos de Gudiño es concientizar a los argentinos de que la discriminación a las personas con "piel marrón" es igual de grave que las que sufren los afrodescendientes. En ese sentido, el joven señaló como los argentinos suelen relacionar los crímenes racistas con los que suceden, por ejemplo, contra las personas afro en EEUU y no contra personas de "piel marrón" en Argentina.El cortometraje realizado por Gudiño se estrenó en la red social Tik Tok en abril de 2022 y no fue casualidad. Se trata de una pieza realizada específicamente para el #TikTokShortFilm, un concurso de cortometrajes hechos en Tik Tok organizado por la red social y el prestigioso Festival Internacional de Cine de Cannes.Pero Gudiño no se queda solo con su cortometraje. Además de sus videos humorísticos, también aprovechó su talento para concientizar sobre el racismo con otro video en el que, parodiando una canción de Britney Spears, afirma "no soy blanco ni negro, soy marrón".La campaña de Gudiño y el colectivo Identidad Marrón adquiere todavía más vigencia los días previos al Censo 2022 que se desarrollará en Argentina. Los activistas buscan que los argentinos con piel marrón puedan identificarse como descendientes de pueblos originarios en la consulta. "Consideramos que si tenés rasgos indígenas, si te reconocés indígena, si sos descendiente de pueblos originarios, si sos marrón/ marrona tenemos que contestar claro #SíALa22", alientan.Además, Argentina fue mencionado por el autor de la matanza en la ciudad estadounidense de Búfalo como el único país que, según él, cumplía con la 'teoría de reemplazo' de personas blancas en relación a otros colores de piel.

