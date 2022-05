https://mundo.sputniknews.com/20220516/rusia-cree-que-los-biolaboratorios-de-ucrania-en-su-frontera-son-instalaciones-de-la-otan-1125477693.html

Rusia cree que los biolaboratorios de Ucrania en su frontera son "instalaciones de la OTAN"

Rusia cree que los biolaboratorios de Ucrania en su frontera son "instalaciones de la OTAN"

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú considera como instalaciones de la OTAN los biolaboratorios creados por Estados Unidos en Ucrania a lo largo de la frontera con Rusia... 16.05.2022, Sputnik Mundo

La parlamentaria recordó que, con el fin de supervisar la aplicación de la Convención sobre la Prohibición de las Armas biológicas de 1980, se creó un formato de conferencias, y en 2022 se celebrará un noveno evento de ese tipo.Según Yarovaya, Washington y Kiev enviaron durante 5 años cierta información falsa sobre esos laboratorios a la secretaría de la Conferencia sobre Armas Biológicas.Según Yarovaya, Ucrania no proporcionó en varios casos información sobre brotes en su territorio de enfermedades infecciosas, lo cual representa un requisito obligatorio.Además, la parlamentaria llamó la atención sobre el hecho de que "no se informó sobre la participación del personal militar en el trabajo de los laboratorios, así como sobre el envío de biomateriales, la financiación de las instalaciones y sobre programas propuestos por departamentos militares".Al mismo tiempo, precisó, en el sitio web de la Embajada de EEUU en Ucrania se puede confirmar que el Pentágono está implementando en ese país sus programas militares y biológicos.Yarovaya apoyó las iniciativas del Ministerio de Exteriores de Rusia de llevar esos temas al Consejo de Seguridad de la ONU."Las autoridades estadounidenses están obligadas a dar una respuesta a muchas preguntas", destacó.Además la parlamentaria propuso encargar a la Cancillería de Rusia, con la participación de la oficina nacional de protección al consumidor (Rospotrebnadzor), del Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de Rusia (Rosseljoznadzor) y el Ministerio de industria y Comercio, la realización de "un análisis profundo y una comparación de los informes de Ucrania y EEUU con los materiales obtenidos como resultado de la operación especial".El general Ígor Kirílov, jefe de las fuerzas rusas de protección radiactiva, química y biológica, informó antes que en Ucrania se formó una red de más de 30 laboratorios biológicos que funcionaban en interés del Pentágono, y Rusia capturó en Ucrania documentos comprometedores sobre un programa de armas bacteriológicas que EEUU realizaba en ese país.La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, anunció por su parte que Rusia no descarta lanzar el mecanismo de consultas en el marco de la Convención sobre la Prohibición de las Armas Biológicas y Toxinas en relación con los hechos detectados en la actividad biológica militar de EEUU en Ucrania.

