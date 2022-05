https://mundo.sputniknews.com/20220516/rumania-acusa-a-eurovision-de-haber-amanado-los-resultados-a-favor-de-ucrania-1125470322.html

Rumania acusa a Eurovisión de haber amañado los resultados a favor de Ucrania

Rumania acusa a Eurovisión de haber amañado los resultados a favor de Ucrania

La cadena 'TVR', de Rumanía, acusó a la organizadora de Eurovisión de haber amañado los resultados de una manera favorable a Ucrania, que acabó ganando el... 16.05.2022, Sputnik Mundo

En particular, en TVR destacan que la Unión Europea de Radiodifusión (EBU) excluyó de sus cálculos sus votos de jurado a pesar de haber seguido todas las reglas y le adjudicó la puntuación máxima de 12 puntos a Ucrania, a pesar de que en realidad el jurado había votado por Moldavia.Cabe destacar, que Rumanía no ha sido el único país cuyo voto de jurado ha sido revocado. Así, también fueron "redistribuidos" los votos del jurado de Azerbaiyán, Georgia, Polonia, San Marino y Montenegro. La EBU le dió la puntuación máxima de 12 puntos a Ucrania en nombre de Polonia, y 6 puntos de parte de Georgia, Azerbaiyán y Montenegro.Lo que es más, la TVR también destacó en su declaración que no se les informó sobre sospechas en relación a los votos de su jurado, y que en la pantalla no apareció el anunció de los resultados por parte de la presentadora rumana, que participó en todos los preparativos y ensayos del evento.La cadena rumana calificó lo ocurrido de una situación extraordinaria que ha sido una sorpresa no grata, e informó que ha solicitado que se le den razones claras del porqué los votos de su jurado han sido sustituidos de una manera no transparente. La TVR concluyó que en función de la respuesta que reciba se reserva el derecho a tomar medidas para "corregir" la situación que se creó.

