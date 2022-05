https://mundo.sputniknews.com/20220516/que-es-la-teoria-del-reemplazo-que-inspiro-en-tiroteo-en-bufalo-y-como-toca-a-argentina-1125504503.html

¿Qué es la 'Teoría del Reemplazo' que inspiró el tiroteo en Búfalo y cómo toca a Argentina?

El tiroteo registrado el 14 de mayo en la ciudad estadounidense de Búfalo no solo dejó un saldo de 10 fallecidos, también reveló un dato inquietante: el joven de 18 años que perpetró el ataque seguía un 'manifiesto' que alertaba sobre las consecuencias de la teoría conspirativa y supremacista conocida como 'El gran reemplazo'.Según consignaron medios estadounidenses, el manifiesto escrito por el atacante, Payton S. Gendron, tiene una extensión de 180 páginas y detalla a la perfección la manera en que el joven efectivamente llevó a cabo la masacre. Además, explica por qué decidió afiliarse a la teoría del reemplazo, que compartía con otros internautas racistas en la plataforma 4chan.En realidad, la teoría no surge de internet sino de la obra del pensador francés Renaud Camus, un escritor de 76 años que se ha consolidado como un referente para movimientos y activistas racistas y supremacistas en todo el planeta.La teoría es explicada sobre todo en el libro El Gran Reemplazo, que el autor editó en 2011. Se basa en una premisa fundamental: existe un plan diseñado por élites mundiales para hacer desaparecer a la población blanca en el planeta, reemplazándola por otras etnias en cuestión de una generación. "Es muy simple. Hay un pueblo y casi de golpe, en una generación, en su ligar hay otro o varios otros pueblos", describe en su libro.En 2019, entrevistado por El País de Madrid y otros medios, Camus rechazó que 'El Gran Reemplazo' sea "una teoría", asegurando que, más bien, es la descripción de un tiempo histórico.El ensayo supremacista de Camus apuntaba, originalmente, a advertir por el supuesto 'reemplazo' de la población francesa por población musulmana. Sin embargo, las palabras del francés fueron poco a poco reinterpretadas en foros de simpatizantes de ultraderecha en internet hasta servir para justificar el odio hacia casi cualquier minoría étnica en el mundo.Así, no tardó en que comenzaran a aparecer los tiroteos o masacres inspirados en sus escritos. En 2019 ocurrió en dos episodios con trascendencia internacional: un tiroteo contra una mezquita en la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda en marzo de 2019, y un tiroteo registrado en la ciudad de El Paso, Texas en agosto del mismo año.Tanto el perpetrador neozelandés, Brenton Tarrant de 28 años, como el estadounidense, Patrick Wood Crusius, divulgaron manifiestos que justificaban sus crímenes a partir de 'El Gran Reemplazo' pero las adaptaban a las minorías que atacaron: en el caso de Tarrant la colectividad musulmana en Nueva Zelanda y en el caso de Cruysius los mexicanos en El Paso.Gendron hizo su propia adaptación de las ideas de Camus para centrarse en la población afroamericana. De hecho, en su manifiesto asegura que "cada día la población blanca se vuelve menor en número" y que "para mantener la población la gente debe lograr una tasa de nacimiento que alcanza los niveles de la tasa de fertilidad, que en Occidente es de 2,06 nacimientos por mujer".El documento escrito por el adolescente indica que actualmente "el único país blanco (SIC) que alcanza esos niveles es Argentina, con 2,247".En seguida, el tirador sostiene que eso no sucede en Europa, el resto de las Américas, Nueva Zelanda o Australia, donde "las personas blancas están fallando en reproducirse, fallando en crear familias, fallando en tener hijos".El joven contrapone eso con que, efectivamente, la población en Occidente se incrementa gracias a olas migratorias. "Estamos experimentando una invasión a un nivel como nunca se ha visto en la historia", asegura el joven.

