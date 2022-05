https://mundo.sputniknews.com/20220516/paraguay-el-sistema-de-justicia-esta-en-shock-1125502917.html

Paraguay: "El sistema de justicia está en shock"

Paraguay: "El sistema de justicia está en shock"

El asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia evidenció la fragilidad de los Estados ante las operaciones de grupos narcotraficantes, cada vez más extendidos en el continente.

La lucha entre organizaciones dedicadas al narcotráfico para aumentar su poder en América Latina exacerba la letalidad de sus acciones, en la búsqueda de nuevas rutas hacia Europa.Las alarmas se activaron cuando el 10 de mayo fue asesinado en Colombia uno de los símbolos paraguayos de lucha contra el narcotráfico, el fiscal Marcelo Pecci."Su asesinato nos afectó a todos. Siempre hay temor [a ser asesinado]. El Sistema de Justicia está en shock", dijo a Telescopio el Doctor en Criminología paraguayo Juan Martens.Al enterarse del asesinato de Pecci, "muchos fiscales querían renunciar. Veremos en los próximos días si hay avances en los mecanismos de seguridad", agregó.Pecci se encontraba en Cartagena de luna de miel cuando recibió los disparos que lo mataron. El funcionario integró y encabezó investigaciones relevantes contra el narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.Uno de sus casos más destacados fue el llamado "A ultranza”, que dejó pérdidas de 250 millones de dólares para una red que exportaba cocaína colombiana desde Paraguay a Europa.Según confirmaron diversas fuentes, Pecci vivía con estándares muy altos de seguridad en Paraguay. Pero no contaba con seguridad personal en Barú, junto a su esposa, Claudia Aguilera.Para el entrevistado, "la violencia letal asciende, además del crimen organizado, por la desigualdad, la falta de oportunidades y un montón de factores estructurales que precisan la intervención del Estado, más allá del brazo penal"."Se necesita de voluntad política, inversión, tecnología e integridad constitucional, para combatir al narcotráfico y no tenemos", agregó."Necesitamos un Estado de Bienestar que en la mayoría de los países latinoamericanos no existe, salvo excepciones. Debemos analizar el acceso a las armas, porque conseguir un arma en América Latina es muy fácil", aseguró.Los narcotraficantes se vieron obligados a buscar nuevas rutas, ante el refuerzo de los controles en Brasil y en los puertos europeos. Durante la pandemia, la hidrovía Paraná-Paraguay que recorre Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, con la salida al Océano Atlántico, tomó mayor relevancia como vía de salida de la droga.Según los expertos, las drogas ilegales se mueven por los corredores de las cargas legales. En el caso de Argentina, la ciudad de Rosario es el principal centro urbano de los agronegocios, actividad que domina la economía del país. En esta ciudad, la tasa de homicidios en el último año triplica la media nacional con 16 asesinatos cada 100.000 habitantes.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

