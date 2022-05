https://mundo.sputniknews.com/20220516/orban-asegura-que-hungria-no-bloqueara-sanciones-mientras-no-amenacen-su-seguridad-energetica-1125487770.html

Orban asegura que Hungría no bloqueará sanciones mientras no amenacen su seguridad energética

Orban asegura que Hungría no bloqueará sanciones mientras no amenacen su seguridad energética

MOSCÚ (Sputnik) — Hungría no obstaculiza la introducción de sanciones contra Rusia mientras estas no pongan en peligro la seguridad energética del país...

Las sanciones antirrusas son eficaces solo en el papel, y en la realidad se hunde aquel que impone el bloqueo continental, señaló."Europa está convencida de que con las sanciones podrá poner de rodillas a Rusia. Eso es posible solo en el papel, muchos políticos de papel aducen pruebas teóricas de eso, pero por mucho que me esfuerce en recodar, no me viene a la mente ningún bloqueo continental que fuese eficaz. Pero vi cómo se hundían aquellos que lo introducían", dijo.Bruselas abusa del poder, reduce las competencias de los países miembros de la UE e intenta imponer a Budapest una cultura y una ideología ajenas, pero Hungría no cede bajo su presión, declaró Orban.El primer ministro subrayó que Hungría forma parte de la Unión Europea y está interesada en seguir siendo su miembro durante el próximo decenio."Pero Bruselas intenta reducir las competencias de Hungría y de otros Estados miembros, abusa de su poder y quiere obligarnos a hacer lo que nos es ajeno. Pero nosotros seguimos sin permitir la entrada a los inmigrantes , no autorizamos propagar las ideologías de gender y rechazamos medidas económicas que podrían destruir a las familias húngaras", señaló.Según Orban, aumenta la distancia cultural entre Bruselas y Budapest.Los países occidentales impusieron numerosas sanciones en respuesta a la operación especial rusa en Ucrania. Varias compañías declararon que se van del mercado ruso. El canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo que lo hacen experimentando una colosal presión y declaró que Rusia resolverá todos los problemas económicos que le está creando Occidente.El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que la política de contención de Rusia forma parte de la estrategia occidental a largo plazo y constató que las sanciones hicieron un serio daño a toda la economía mundial. Occidente persigue el objetivo de empeorar la vida de millones de personas, señaló Putin y agregó que con los acontecimientos que se desarrollan hoy "se pone fin al dominio global de Occidente en la política y la economía".

