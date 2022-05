https://mundo.sputniknews.com/20220516/lukashenko-insta-a-los-miembros-de-la-otsc-a-unirse-para-no-desaparecer-manana-1125482760.html

Lukashenko insta a los miembros de la OTSC a unirse para "no desaparecer mañana"

Lukashenko insta a los miembros de la OTSC a unirse para "no desaparecer mañana"

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashko, pidió a los miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) mostrar... 16.05.2022, Sputnik Mundo

"¿Se puede afirmar que tenemos fuertes lazos de solidaridad y apoyo mutuo? Parece que no, según los últimos acontecimientos. Lo confirma la prohibición por algunos miembros de la OTSC de los vuelos de las compañías aéreas de otros. En medio de una desenfrenada presión sancionadora por parte del Occidente consolidado, el postulado de unidad y solidaridad aquí no funciona a veces", dijo al intervenir este 16 de mayo en la cumbre de esta organización que se celebra en Moscú.Además, agregó que "si no logramos cohesionar rápido a nuestros países y fortalecer nuestros vínculos políticos, económicos y militares, podremos desaparecer mañana. Nuestros adversarios y opositores intentan tambalear nuestros vínculos de aliados, y en eso les estamos ayudando en parte. De haber actuado nosotros desde el comienzo mismo como un frente unido, no habría las llamadas sanciones del infierno".El líder bielorruso instó a fijarse en que la Unión Europea "vota de modo monolítico y tiene una fuerte disciplina de bloque". "¿Qué nos impide usar ese recurso de bloque?", preguntó y advirtió: "Nos aplastarán y desagarrarán si actuamos cada uno por separado".Para robustecer la OTSC se debe fortalecer la cooperación entre sus miembros, mejorar el mecanismo de consultas sobre política exterior y de seguridad, intervenir más a menudo en nombre de la OTSC en foros internacionales, para que la voz de la organización se oiga mejor, señaló Lukashenko y volvió a instar a "actuar desde una posición común".La OTSC está integrada por Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán.

