https://mundo.sputniknews.com/20220516/ingenieros-latinoamericanos-se-preparan-para-viajar-al-espacio-1125505081.html

Ingenieros latinoamericanos se preparan para viajar al espacio

MONTEVIDEO (Sputnik) — La ingeniera eléctrica mexicana Katya Echazarreta y el ingeniero civil brasileño Víctor Correa Hespanha volarán el 20 de mayo al espacio... 16.05.2022

américa latina

brasil

méxico

new shepard (nave suborbital)

blue origin

🚀 conquista espacial

Ambos fueron elegidos entre miles de participantes y acompañarán a otros cuatro tripulantes que partirán a las 13:30 GMT desde Texas (EEUU, sur) para el quinto vuelo suborbital tripulado de la compañía del millonario Jeff Bezos.Echazarreta, de 26 años y también ingeniera en computación, se convertirá en la primera mujer de origen mexicano en viajar al espacio, mientras que Correa, de 28 años, será el segundo brasileño en volar por sobre la Tierra.La ingeniera mexicana, quien trabajó cuatro años en la agencia espacial estadounidense NASA, fue seleccionada por el programa de astronautas ciudadanos Space for Humanity entre más de 7.000 solicitantes de 100 países.Por su parte, Correa logró un lugar en la nave en un sorteo realizado por Crypto Space Agency (CSA) luego de comprar sus primeros NFT (token no fungible) en la comunidad de criptomonedas."Compré algunos NFT de CSA cuando escuché que habían comprado un asiento en el próximo vuelo de Blue Origin. Ya estaba juntando dinero para invertir en este criptomercado, NFT y todo lo demás, y estaba esperando la oportunidad adecuada", dijo Correa al medio brasileño Olhar Digital.En los tres tokens invirtió unos 12.000 reales (unos 2.300 dólares); el brasileño viajó el domingo hacia Texas para prepararse para el vuelo al espacio.El cuarto vuelo del vehículo reutilizable New Shepard fue el 31 de marzo.

