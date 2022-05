https://mundo.sputniknews.com/20220516/firma-vulcan-material-de-eeuu-lleva-a-mexico-a-un-juicio-internacional-por-concesion-1125509426.html

Firma Vulcan Material de EEUU lleva a México a un juicio internacional por concesión



CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La filial Vulcan Material, firma minera de EEUU que desde 1987 extrae roca caliza en la península de Yucatán (sureste), demandó al... 16.05.2022

La filial del gigante minero estadounidense que llegó a México en 1987 bajo el nombre de Calica, en sociedad con el local Grupo ICA, demandó a México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi) relativas a inversiones, organismo del BM, con sede en Washington, según documentos publicados por el semanario mexicano Proceso.El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el 3 de febrero pasado que ordenaba suspender y no prorrogar la concesión a la empresa minera extranjera en costas de Playa del Carmen, frente al Caribe mexicano, y la resolución está prevista para el segundo semestre de este año 2022."El presidente del tribunal, el holandés Albert Jan van der Berg, determinará entonces si el Estado mexicano violó o no sus obligaciones bajo el Tratado de Libre Comercio para América del Norte", y en caso de comprobar una violación de tratados sobre protección de inversiones, el Ciadi establecerá el monto de la reparación, indica el reporte periodístico.Decisión presidencial y demandaLópez Obrador tomó la decisión en el marco de diversas demandas de grupos ecologistas y comunidades indígenas que protestan por el daño ecológico que podría causar la construcción de más de 1.500 kilómetros del turístico Tren Maya, que unirá sitios arqueológicos, reservas de la biósfera y costas del Caribe, como Playa del Carmen, donde está la mina de roca caliza."Ya no se va a permitir nada de extracción. ¿Y qué ofrecemos? Darles facilidades para que utilicen los terrenos en un proyecto turístico, respetando las normas de uso de suelo", dijo el presidente a periodistas en febrero pasado.La filial dispone de unas 4.200 hectáreas de cuatro concesiones recibidas en distintos momentos y cuenta con la concesión de un muelle para exportar material por vía marítima en buques.El reporte señala que México busca un acuerdo para terminar en marzo próximo la concesión otorgada hace más de 20 años en Playa del Carmen.El mandatario afirma que la demanda llegaría a un máximo de 1.100 millones de dólares."El conflicto legal con Vulcan Material se gestó durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), pero escaló con el Gobierno de López Obrador, hasta que el pasado 5 de mayo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cerró por completo la planta", reseña la revista Proceso.El Gobierno implementó a principios de este mes un operativo con 40 efectivos uniformados de la Marina Armada alegando "la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas".En la demanda, la empresa reclama que, "por razones políticas y con argucias legales, el Gobierno federal clausuró sus operaciones de extracción de piedra caliza en el predio El Corchalito".El alegato señala que el Gobierno también prohibió a la empresa operar en el predio llamado La Adelita, ambos adquiridos en 1996, lo que le causa "pérdidas potenciales en cientos de millones de dólares".La empresa acusa al Estado mexicano de incumplir compromisos plasmados en un Memorando de Entendimiento de 2014, que dibujaba un camino para terminar con una serie de disputas legales añejas.El Gobierno sostiene que la empresa rebasó la cantidad de minerales autorizados en sus permisos de extracción.La península es conocida porque hace 65 millones de años impactó allí un meteorito que habría causado la extinción de los dinosaurios, según científicos.Sobre esa formación geológica se asienta una selva con especies amenazadas, erigida sobre una delgada capa de tierra, que recubre rocas calizas blancas que forman singulares ríos subterráneos de agua dulce, con respiraderos, llamados cenotes.

