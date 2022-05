https://mundo.sputniknews.com/20220516/el-infame-francotirador-wali-sobre-los-mercenarios-en-ucrania-huyen-con-el-rabo-entre-las-piernas-1125469155.html

El infame francotirador Wali sobre los mercenarios en Ucrania: "huyen con el rabo entre las piernas"

El infame francotirador Wali sobre los mercenarios en Ucrania: "huyen con el rabo entre las piernas"

Dos meses después de haber acudido a la llamada del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, que instó a los mercenarios de otros países a combatir por el... 16.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-16T02:42+0000

2022-05-16T02:42+0000

2022-05-16T03:16+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

ucrania

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

francotiradores

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1125469879_0:85:1600:985_1920x0_80_0_0_6dbbf7242be67840dd80ca6efa3b9875.jpg

El veterano de la guerra de Afganistán que vino a Ucrania con el fin de "matar a los rusos", pero al ver como dos compañeros suyos murieron de una manera horripilante delante de él cambió de opinión y volvió a Quebec.Wali no mencionó el lugar exacto de los hechos, pero sí contó lo que pasó aquel día al periódico canadiense La Presse. Según el francotirador, los dos soldados ucranianos decidieron salir de una trinchera para fumar a pesar de que se les instara a que no salieran. Instantes más tarde se produjo una potente explosión: un tanque ruso avistó a los militares ucranianos y abrió fuego."He tenido suerte de salir vivo, esto estuvo realmente cerca", narra Wali y destaca que el tanque disparó con una gran precisión. Una hora más tarde llamó a su pareja en Canadá, insinuando que ya no quiere seguir adelante.Tras haber pasado dos meses en Ucrania, Wali evalúa de una manera "bastante decepcionante" el despliegue de los mercenarios occidentales en Ucrania. Muchos fueron allí, pero de acuerdo con Wali resultó ser todo un desafío unirse a los militares ucranianos."Zelenski llamó a todos, pero in situ los oficiales estaban completamente desamparados. No sabían qué hacer con nosotros", cuenta Wali.El conseguir un arma y equipamiento también era todo un desafío."Incluso con comida, muchas veces son los civiles los que la proporcionan. Lo mismo ocurre con la gasolina para desplazarse en un vehículo. Constantemente tienes que organizarte para conocer a alguien que conozca a alguien", continúa el francotirador.De acuerdo con el, los mercenarios menos experimentados se pasan el tiempo "saltando de un AirBnB a otro" mientras esperan a ser reclutados por alguna unidad que los llevará al frente. Sin embargo, la mayoría de ellos vuelven a casa.Al final, él mismo solo llegó a disparar dos veces contra las ventanas para "asustar a la gente" y nunca realmente llegó a estar dentro del alcance de ataque a un enemigo. "Es una guerra de máquinas", resume el veterano canadiense.

https://mundo.sputniknews.com/20220411/un-mercenario-extranjero-destapa-el-negocio-belico-que-occidente-organiza-en-ucrania-1124270639.html

https://mundo.sputniknews.com/20220317/de-valiente-a-indignado-un-militar-peruano-que-combatio-por-ucrania-cuenta-su-verdad--video-1123248652.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🛡️ zonas de conflicto, ucrania, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, francotiradores, europa