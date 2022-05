https://mundo.sputniknews.com/20220516/baerbock-afirma-estar-segura-de-poder-coordinar-el-embargo-petrolero-1125477956.html

Baerbock afirma estar segura de poder coordinar el embargo petrolero

BERLÍN (Sputnik) — La titular de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, expresó la seguridad de que en los próximos días la UE logrará tomar la... 16.05.2022, Sputnik Mundo

"Eso no sucederá aquí hoy, pero en los próximos días lograremos el consenso, estoy segura", agregó.Entre otros temas de la agenda de esta reunión figuran la integración de los Balcanes Occidentales en la UE y el apoyo a Ucrania, en particular con el suministro de armas.Los países occidentales impusieron varios paquetes de sanciones contra Rusia por la situación en Ucrania. La UE estudia en serio la posibilidad de renunciar al petróleo y al gas rusos, el sexto paquete de sanciones estipula introducir el embargo petrolero, pero ciertos países, en particular Hungría, están bloqueando la toma de tal decisión.El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que la política de contención de Rusia forma parte de la estrategia occidental a largo plazo y constató que las sanciones hicieron un serio daño a toda la economía mundial. Occidente persigue el objetivo de empeorar la vida de millones de personas, señaló Putin y agregó que con los acontecimientos que se desarrollan hoy "se pone fin al dominio global de Occidente en la política y la economía". A juicio del mandatario, en el mundo actual es imposible aislar duramente a Rusia.El jefe del departamento de Cooperación Económica de la Cancillería rusa, Dmitri Birichevski, afirmó que la renuncia al crudo y al gas rusos tendrá colosales consecuencias para la economía europea y mundial. Existe una muy fuerte dependencia de Europa de los hidrocarburos rusos, incluso si se logra introducir un ahorro total, encontrar suministradores en otras regiones del mundo y efectuar la transición hacia el uso de las fuentes de energía renovables, se pondrá reemplazar no más del 80% de los recursos energéticos necesarios.Según expertos rusos, el aumento de los precios de los recursos energéticos provocado por las sanciones, que marcó récord en marzo pasado, no es un tope todavía.

