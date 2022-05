https://mundo.sputniknews.com/20220516/a-80-anos-del-voto-femenino-las-dominicanas-necesitan-mas-igualdad-politica-1125509246.html

A 80 años del voto femenino las dominicanas necesitan más igualdad política

A 80 años del voto femenino las dominicanas necesitan más igualdad política

SAN SALVADOR (Sputnik) — En el 80 aniversario del voto femenino en República Dominicana las mujeres en ese país caribeño enfrentan limitaciones en el ejercicio... 16.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-16T23:16+0000

2022-05-16T23:16+0000

2022-05-16T23:16+0000

américa latina

república dominicana

mujeres

igualdad de género

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106484/54/1064845444_0:768:2288:2055_1920x0_80_0_0_3dca263910aa025da6e256d1bd1204c2.jpg

En su artículo 136, sobre la equidad de género, ese texto jurídico establece ese principio en no menos del 40% ni más del 60 de hombres y mujeres en la propuesta nacional (de los partidos), pero solo incluye los cargos de la Cámara de Diputados, las regidurías y vocales, recordó.En consecuencia, el cuerpo legal deja fuera del rango de cuotas las nominaciones a senadurías, alcaldías, vice alcaldías, suplentes, vocales, direcciones distritales y municipales."Por tanto se priva a una buena parte de las dirigentes políticas al derecho que la ley les ha reservado a las candidatas a las diputaciones y se deja en un limbo inexplicado la razón por la que el rango de cuotas no abarca todos los puestos electivos", criticó la experta en jurisprudencia.Agregó que lo anterior no lo explica la ley, pero su ausencia sí expone una de las razones por las cuales la representación política de las mujeres dominicanas, a su juicio, tiene tan lentos progresos.Para las elecciones de 2020, de 32 bancas en el Senado solo fueron elegidas cuatro mujeres (12,5%) y en la Cámara de Diputados de 178, 44 puestos (24,72%), ilustró con cifras recogidas en su estudio "Democracia paritaria versus rango de paridad".Lo anterior significó un descenso respecto al cuatrienio anterior cuando las mujeres ocuparon 53 escaños en la Cámara de Diputados para 27,8 puntos porcentuales", agregó.También ocurrió la supresión del voto preferencial, lo cual afecta la cuota femenina, al eliminar la anterior disposición del órgano electoral que obligaba a la alternabilidad entre los sexos.La feminista y dirigente del movimiento político Redes consideró al 80 aniversario del sufragismo femenino en República Dominicana como un acontecimiento histórico que debe recordarse, pues consiguió el derecho de las mujeres al voto, un clamor de las activistas de entonces, agrupadas en el Club Nosotros, la Acción Feminista Dominicana, encabezados Abigaíl Mejías, Petronila Angélica Gómez y Delia Beber, entre otras.

https://mundo.sputniknews.com/20220308/feministas-de-la-izquierda-dominicana-se-pronuncian-contra-neoliberalismo-1122799858.html

república dominicana

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

república dominicana, mujeres, igualdad de género