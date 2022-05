https://mundo.sputniknews.com/20220516/30-aniversario-de-la-otsc-urgen-a-mayor-unidad-ante-amenazas-comunes-1125498619.html

30 aniversario de la OTSC: urgen a mayor unidad ante amenazas comunes

octavo mandamiento

organización del tratado de la seguridad colectiva (otsc)

eeuu

masacre

ucrania

armamento

Cumbre de Organización del Tratado de Seguridad Colectiva urge a mayor unidad ante amenazas comunesLa cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva [OTSC] que agrupa a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán Kirguistán, Rusia y Tayikistán, constató la eficiencia del bloque, pero reconoció que necesita una mayor unidad ante las amenazas comunes del llamado Occidente colectivo.La cumbre celebrada este lunes en Moscú fue dedicada al 30º aniversario de la firma del Tratado de Seguridad Colectiva [el 15 de mayo de 1992] y al 20º aniversario de la creación de la Organización, el 7 de octubre de 2002.En la reunión han participado el presidente de Rusia, Vladímir Putin; el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián; el presidente de Bielorrusia, Alexánder Lukashenko; el presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáev; el presidente de Kirguistán, Sadyr Zhapárov; el presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon, y el secretario general de la OTSC, Stanislav Zas. Todos fueron unánimes en la apreciación de la solidez y la eficacia de la OTSC mostrada durante los sucesos en Kazajistán en enero pasado, donde –a petición del Gobierno kazajo- fueron introducidas las fuerzas de paz del organismo para impedir una intentona golpista.La masacre de Buffalo: la prensa hegemónica esconde un detalle que lo cambia todoLa masacre de una decena de personas en la localidad estadounidense de Buffalo ha vuelto a poner de relieve una envidiable 'habilidad' de la prensa hegemónica de 'no notar' en su cobertura mediática aquello que sea salirse de la línea política de la Casa Blanca.Una masacre perpetrada por un joven de 18 años quien fusiló a sangre fría a clientes de un supermercado de Buffalo, en su mayoría afroamericanos, además de haber dejado a varios heridos, transmitiendo en directo a través de una cámara este acto de limpieza étnica. Los motivos del asesino no dejan lugar a dudas, dado que, antes de desplazarse a lugar de crimen, publicó en sus redes un manifiesto en el que se describe a sí mismo como un fascista y un supremacista blanco, así como exponía formas de atacar un barrio mayormente habitado por la población negra. Según el atacante, los estadounidenses blancos están en riesgo de ser reemplazados por otra raza.El pueblo y el Gobierno de España, dos universos enfrentadosEl pueblo de España y su Gobierno son dos universos paralelos, y a juzgar por los hechos, opuestos entre sí, dado que la gestión de la Moncloa va en contra de los intereses de la ciudadanía, según la intelectual Sara Rosenberg, quien denunció que la "democracia" es algo que no existe en la nación ibérica."¿Qué democracia puede haber si ni siquiera se ha hecho una consulta pública para saber si el pueblo español está de acuerdo con la barbaridad de mandar armas a Ucrania? Aquí se toman las decisiones directamente marcadas desde EEUU, que es quien hegemoniza a la UE y, por supuesto, a la OTAN, siendo el único que se beneficia de este conflicto. Es que Washington está tratando de superar la crisis a través de poner en marcha su industria militar, porque dentro de EEUU, como está sucediendo en todos los países de Europa, la miseria, la falta de trabajo, de salud, de educación y de techo, entre otras carencias, es cada vez peor", manifestó Rosenberg.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

eeuu

ucrania

