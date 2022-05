https://mundo.sputniknews.com/20220515/the-times-pone-en-boca-del-primer-ministro-de-libia-un-articulo-a-pesar-de-su-rechazo-1125461697.html

'The Times' "pone en boca" del primer ministro de Libia un artículo, a pesar de su rechazo

Con más de 200 años de historia, el periodico 'The Times' es uno de los más reputados del mundo, pero parece que a la hora de unirse a la histeria antirrusa... 15.05.2022, Sputnik Mundo

Así, el artículo titulado Libia busca unirse al Reino Unido en su lucha contra la agresión rusa fue publicado por el medio, y como autor consta ni más ni menos, Bashagha. Sin embargo, el político libio negó haber escrito estas palabras y comentó la situación en su cuenta de Twitter.Lo lógico en esta situación sería que el periódico presentara sus disculpas y publicará una corrección. Sin embargo, en The Times hicieron lo contrario: insistieron en que Bashagha efectivamente escribió este artículo y que se lo confirmaron miembros de su administración.En lo que se refiere a la publicación en Twitter hecha por el propio primer ministro, The Times comentó a Middle East Eye que su cuenta ha sido hackeada y unos maleantes pusieron en tela de juicio el afán de Bashagha por unir las fuerzas con Londres en su lucha contra Rusia, pues según el artículo "escrito" por el primer ministro, el Reino Unido lidera mundialmente en la lucha contra Rusia."Nos atenemos a la publicación de este artículo y los empleados de Fathi Bashagha nos confirmaron su veracidad", comunicó The Times al portal The National News.Con ello, admiten en Middle East Eye que no hay señales que indiquen que la cuenta de Twitter de Bashagha haya sido comprometida.

