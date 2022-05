https://mundo.sputniknews.com/20220515/parlamento-de-somalia-no-logra-elegir-al-presidente-en-primera-vuelta-1125466028.html

Parlamento de Somalia no logra elegir al presidente en primera vuelta

Parlamento de Somalia no logra elegir al presidente en primera vuelta

MOSCÚ (Sputnik) — El Parlamento de Somalia no logró elegir al presidente del país en la primera ronda de votación, y los cuatro candidatos con mayor número de... 15.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-15T17:51+0000

2022-05-15T17:51+0000

2022-05-15T17:52+0000

internacional

africa

somalia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1125465982_0:210:3071:1937_1920x0_80_0_0_7deb997e10b36fe9f432580b914d5e22.jpg

Ninguno de los más de 30 candidatos obtuvo en la primera vuelta los dos tercios de los votos necesarios para ser elegido presidente.El líder de la primera ronda de votaciones fue Said Abdullahi Dani, jefe de la región autónoma de Puntlandia, quien recibió 65 votos. El presidente en funciones, Mohamed Abdullahi Mohamed, quedó en segundo lugar con 59 votos.El expresidente somalí Hassan Sheikh Mohamud (52 votos) y el exprimer ministro Hassan Ali Khaire (47 votos) también pasaron a la segunda ronda, que comenzará, según se informa, poco después de la primera.La votación tiene lugar en un hangar del aeropuerto de la capital somalí, Mogadiscio, protegido por las fuerzas de la Misión de Transición de la Unión Africana en Somalia (AMISOM).Los medios de comunicación informaron que el aeropuerto fue objeto de fuego de mortero este domingo.Somalia dejó de existir como Estado único en 1991 con la caída de la dictadura de Siad Barre. La única autoridad legítima reconocida por la comunidad internacional es el Gobierno Federal, que controla la capital, Mogadiscio, y otras zonas. El resto de Somalia está bajo el control de entidades estatales no reconocidas o son territorios autónomos.En particular, en la parte norte del país se encuentra la república no reconocida de Somalilandia, y en la oriental, la región de Puntlandia, que proclamó su autonomía en 1998.

https://mundo.sputniknews.com/20220418/varios-heridos-por-bombardeo-al-parlamento-somali-1124504672.html

africa

somalia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

africa, somalia