La guerra de Yugoslavia "fue necesaria en aras del conflicto mayor en Ucrania"

MOSCÚ (Sputnik) — Los conflictos armados en Yugoslavia fueron necesarios para los países occidentales como una etapa de preparación para todo lo que está... 15.05.2022, Sputnik Mundo

Karadzic, declarado culpable de crímenes de guerra entre 1992 y 1995 en Bosnia y Herzegovina por el Tribunal Penal Internacional de La Haya para la ex Yugoslavia y luego por la Sala de Apelaciones, cumple actualmente una pena de cadena perpetua.El político serbio afirmó igualmente que no hay garantía de que no provoque "una crisis aún mayor, aprovechando los precedentes de Yugoslavia y Ucrania", y añadió que "sea como sea que termine lo de Ucrania, nada garantiza que ese será el final".En 2016, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia condenó a Karadzic por 10 de los 11 delitos cometidos en Bosnia y Herzegovina, entre ellos la limpieza étnica, la deportación masiva y el genocidio en Srebrenica, penándolo con 40 años de prisión.El veredicto fue impugnado por la fiscalía, que pidió cadena perpetua para el acusado, y por la defensa, que solicitó la absolución. El propio Karadzic se declaró inocente.

