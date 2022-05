https://mundo.sputniknews.com/20220515/egipto-registra-perdidas-de-hasta-7000-millones-por-la-situacion-en-ucrania-1125465491.html

Egipto registra pérdidas de hasta $7.000 millones por la situación en Ucrania

Egipto registra pérdidas de hasta $7.000 millones por la situación en Ucrania

EL CAIRO (Sputnik) — Las pérdidas directas de la economía egipcia provocadas por la situación en Ucrania ascienden a 130.000 millones de libras egipcias (unos... 15.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-15T16:41+0000

2022-05-15T16:41+0000

2022-05-15T16:43+0000

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

egipto

pérdida

economía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/103847/44/1038474418_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_62fec0335b47f8d0f5f77242a62b8e2a.jpg

El jefe del Gabinete ofreció una rueda de prensa sobre las medidas adoptadas por el Gobierno del país en la esfera económica en medio de la crisis causada por el conflicto en Ucrania.Según el primer ministro egipcio, antes del inicio de la crisis ruso-ucraniana, el 42% de todos los envíos de cereales a Egipto provenían de Rusia y Ucrania, y el 31% de todos los turistas también eran ciudadanos de esos dos países. Sin embargo, El Cairo comenzó rápidamente a buscar otros proveedores de cereales, y también está tratando de atraer a los turistas de otros países."Las consecuencias de ese conflicto nos provocaron enormes pérdidas financieras, nosotros como egipcios lo debemos saber. Actualmente consideramos que el impacto directo (de la crisis en Ucrania) que ya está ocurriendo y ocurrirá como resultado del aumento de los precios de los productos estratégicos (...) es 130.000 millones de libras egipcias (unos 7.000 millones de dólares)", dijo Madbuli.Las pérdidas indirectas del presupuesto egipcio de la crisis ruso-ucraniana, señaló el funcionario, podrían ascender a 335.000 millones de libras egipcias (alrededor de 18.000 millones de dólares).Entre las medidas adoptadas por El Cairo para reducir el impacto negativo en la economía, Madbuli citó el fortalecimiento del papel del sector privado, la localización de la industria local y la activación de la bolsa de valores egipcia."Si no fuera por un programa de reformas económicas y un nivel de desarrollo sin precedentes, Egipto no hubiera podido resistir ni la crisis causada por el coronavirus, ni aguantar esta otra crisis", subrayó.La subida de los precios de varios productos alimenticios en Egipto comenzó en marzo, después del aumento mundial de los precios debido a la crisis de Ucrania, y el Consejo de Ministros de Egipto emitió un decreto que regula los precios no solo del pan subsidiado, como antes, sino también del no subsidiado.Anteriormente, las autoridades egipcias prohibieron durante tres meses la exportación de todo tipo de aceites alimenticios, maíz, trigo, harina, frijoles y otros alimentos. Rusia es el principal proveedor de trigo de Egipto, y antes del conflicto ucraniano el Cairo también le compraba cereales a Kiev.

https://mundo.sputniknews.com/20220404/egipto-destina-60-millones-para-comprar-trigo-local-en-medio-de-problemas-de-importacion-1123979878.html

https://mundo.sputniknews.com/20220324/egipto-solicita-apoyo-al-fmi-para-paliar-consecuencias-de-la-crisis-en-ucrania-1123503055.html

egipto

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📰 operación militar especial de rusia en ucrania, egipto, pérdida