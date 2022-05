https://mundo.sputniknews.com/20220514/nicaragua-congela-precios-de-los-combustibles-por-decima-semana-consecutiva-1125450859.html

Nicaragua congela precios de los combustibles por décima semana consecutiva

Nicaragua congela precios de los combustibles por décima semana consecutiva

MANAGUA (Sputnik) — Los precios de los derivados del petróleo se mantienen congelados en Nicaragua por décima semana consecutiva, a pesar del alza... 14.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-14T02:56+0000

2022-05-14T02:56+0000

2022-05-14T02:56+0000

américa latina

nicaragua

centroamérica

📈 mercados y finanzas

combustible

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1a/1123614436_0:312:3072:2040_1920x0_80_0_0_103fff7e4bc7d4d04208c54815c6efcd.jpg

"Dado el incremento constante que han tenido desde inicios del año 2021 los precios internacionales del petróleo y sus derivados que afectan las economías de todos los países, pensando siempre en el apoyo a las familias nicaragüenses y en las diversas actividades económicas que realiza nuestro pueblo relacionadas con la producción, el transporte colectivo y las diversas actividades económicas del país, (el Ejecutivo) ha instruido informar a nuestro pueblo que el Gobierno asume con sus recursos los incrementos correspondientes", informó Managua.El alza para la próxima semana fue calculada en 0,83 centavos de dólares para el galón de diésel, 0,89 centavos para la gasolina súper y 0,65 centavos para la gasolina regular; asimismo, no habrá incremento en el valor de gas licuado de petróleo en ninguna de sus presentaciones.El comunicado divulgado por el Instituto Nicaragüense de Energía y el Ministerio de Energía y Minas, afirma que el Ejecutivo continuará el monitoreo internacional de los precios para estudiar medidas de contención en el país centroamericano.Entre el pasado 27 de marzo y el 1 de mayo, el Gobierno de Nicaragua desembolsó 17 millones de dólares del erario para subsidiar el exceso de precios de los combustibles; no obstante el congelamiento de precios inició en la segunda semana de marzo.El presidente, Daniel Ortega, afirmó el 4 de mayo que las sanciones impuestas por Estados Unidos y Occidente a Rusia han provocado el alza del crudo que afectando a países pobres y ricos.El mandatario dijo entonces que es necesario subsidiar el alza en los precios de los hidrocarburos para que no se dispare la inflación porque "el motor de la economía está allí [en el uso de los combustibles]", declaró entonces.Managua espera en las próximas semanas el primer envío de combustibles procedentes de Irán, tras la firma de acuerdos entre el país centroamericano y la nación persa para el suministro de los derivados del petróleo que podría aliviar la economía de Nicaragua.

https://mundo.sputniknews.com/20220513/el-gobierno-de-nicaragua-destaca-estabilidad-de-precios-de-combustibles-y-energia-electrica-1125447855.html

nicaragua

centroamérica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nicaragua, centroamérica, 📈 mercados y finanzas, combustible