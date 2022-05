https://mundo.sputniknews.com/20220513/un-operador-ruso-suspende-el-suministro-de-electricidad-a-finlandia-1125437454.html

Un operador ruso suspende el suministro de electricidad a Finlandia

Inter RAO suspenderá el suministro de electricidad a Finlandia por falta de pago, según ha declarado una filial de la empresa rusa, RAO Nordic Oy. 13.05.2022, Sputnik Mundo

economía

rusia

finlandia

electricidad

El suministro se interrumpirá a partir de la 01:00 del 14 de mayo. RAO Nordic Oy especificó que la electricidad vendida en la bolsa Nord Pool desde el 6 de mayo no había sido pagada. Por ello, la empresa, a su vez, no podía pagar sus importaciones desde Rusia.Al mismo tiempo, el gestor de la red finlandesa, Fingrid, dijo que el mercado eléctrico del país no estaba amenazado."Las importaciones que faltan pueden compensarse en el mercado de la electricidad importando más electricidad de Suecia y también, en parte, mediante la producción nacional", dijo Reima Paivinen, vicepresidente sénior de Fingrid.Inter RAO es el único operador ruso de exportación e importación de electricidad. Las exportaciones de electricidad a Finlandia ascendieron a 8.200 millones de kWh en 2021, lo que supone el 37% del total de las exportaciones de la empresa.Anteriormente, las autoridades finlandesas se habían negado a pagar el gas ruso en rublos. Helsinki también rechazó la construcción de la central nuclear Hanhikivi-1 con Rosatom. La parte finlandesa dijo que el proyecto había sufrido supuestamente importantes y crecientes retrasos en los últimos años, y que los acontecimientos en Ucrania habían exacerbado los riesgos.

finlandia

rusia, finlandia, electricidad