Suecia cree que su ingreso en la OTAN reducirá el riesgo de conflicto en Europa del Norte

MOSCÚ (Sputnik) — La adhesión de Suecia a la Alianza Atlántica contribuiría a disminuir el riesgo de un conflicto en Europa del Norte, según un análisis sobre... 13.05.2022, Sputnik Mundo

"La crisis en la esfera de seguridad esclareció los marcos de las obligaciones de la OTAN ante los Estados que no forman parte de la Alianza, se hizo claro que el Artículo 5 [del Tratado de Washington sobre la defensa colectiva de los países de la OTAN] se extiende solo a los miembros de la alianza y no abarca la dimisión de socios", subraya el documento, preparado por las autoridades del reino, y que se hace constar que la situación en materia de seguridad europea empeoró por la operación rusa en Ucrania.El periódico Expressen comunicó anteriormente que Suecia, igual que Finlandia, planea presentar la solicitud de ingreso en la OTAN el 16 de mayo, para lo cual, el 16 de mayo, fue convocada una sesión extraordinaria del Parlamento sueco. Los social-demócratas (partido del primer ministro) expondrán su posición al respecto el 15 de mayo.Finlandia y Suecia empezaron a estudiar sobre la posibilidad de renunciar al estatus neutral, que mantuvieron a lo largo de muchos años, e ingresar en la OTAN, usando como fondo la operación militar rusa en Ucrania. El jefe de la Alianza, Jens Stoltenberg, dijo que a la OTAN le será grato ver en sus filas a Finlandia y Suecia, y que el procedimiento de su ingreso se cumpliría rápido.La embajadora de EEUU ante la OTAN, Julianne Smith, señaló que la Alianza espera que estos países tomen la decisión de ingresar en los próximos meses o semanas, y agregó que Estados Unidos lo aplaudiría.Rusia señaló en numerosas ocasiones que la OTAN busca confrontación. Dmitri Peskov, el portavoz del presidente ruso, declaró que una nueva ampliación de la Alianza no aportará más seguridad para Europa, en tanto advirtió del carácter agresivo de la OTAN y, al mismo tiempo, reconoció que la adhesión de Finlandia y Suecia a ese bloque no presentará una amenaza existencial para Rusia.

