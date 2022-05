https://mundo.sputniknews.com/20220513/rusia-declara-personas-no-gratas-a-11-empleados-de-la-embajadas-de-rumania-y-bulgaria-en-moscu-1125419828.html

Rusia declara personas no gratas a 11 empleados de la Embajadas de Rumanía y Bulgaria en Moscú

Rusia declara personas no gratas a 11 empleados de la Embajadas de Rumanía y Bulgaria en Moscú

MOSCÚ (Sputnik) — Diez empleados de la Embajada rumana en Moscú fueron declarados personas no gratas, en respuesta a la decisión similar de Rumanía, comunicó... 13.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-13T11:38+0000

2022-05-13T11:38+0000

2022-05-13T12:14+0000

internacional

rumanía

rusia

europa

diplomáticos

bulgaria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1125420058_0:267:3071:1994_1920x0_80_0_0_cfc28c07256793e1ce95c3ba7d7a67e8.jpg

Esta medida, añade el comunicado, es "una respuesta a la decisión inmotivada tomada el pasado 5 de abril por la parte rumana de declarar personas no gratas a 10 empleados de la embajada de Rusia en Bucarest".Rusia, según el texto, rechaza los intentos infundados de Rumanía de culparla de crímenes de guerra en Ucrania y condena "la línea de Bucarest para justificar las atrocidades perpetradas por los batallones nacionales contra la población civil, así como para suministrar armas, equipos y prestar otro tipo de asistencia al régimen de Kiev".Además, la Cancillería rusa informó que un empleado de la Embajada búlgara en Moscú fue declarado persona non grata en respuesta a la decisión similar de Bulgaria."El 13 de mayo el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Bulgaria en Rusia, Atanás Krystin, fue invitado al Ministerio de Exteriores de Rusia donde le entregaron una nota ministerial que declara persona non grata a un empleado de la misión de Bulgaria en Moscú", dice el comunicado del ente.Agrega que se trata de una medida de respuesta a la decisión "no motivada" tomada en abril de 2022 de declarar persona non grata a un diplomático de la embajada rusa en Sofía.El 1 de abril el Ministerio de Exteriores de Bulgaria declaró persona non grata a un diplomático ruso, al que considera "primer secretario" de la embajada, por presuntas actividades de inteligencia.Numerosos países de Occidente anunciaron en las últimas semanas la expulsión de diplomáticos y personal de las embajadas rusas, pretextando motivos de seguridad nacional o actividades incompatibles con la Convención de Viena.

https://mundo.sputniknews.com/20220505/rusia-declara-personas-no-gratas-a-7-diplomaticos-de-dinamarca-1125151302.html

rumanía

bulgaria

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rumanía, rusia, europa, diplomáticos, bulgaria