Ronald Quintero, del Everest al Lhotse en casi 27 horas

Ronald Quintero, del Everest al Lhotse en casi 27 horas

SAN SALVADOR (Sputnik) — Como si no le bastara haber coronado el Everest, la montaña más alta del mundo, el alpinista hondureño escaló pocas horas después el... 13.05.2022, Sputnik Mundo

La Federación Hondureña de Deportes de Montaña y Escalada confirmó que Quintero llegó a la cima del Lhotse (8.516 metros sobre el nivel del mar) apenas 26,45 horas después de convertirse en la primera persona de su país en conquistar el llamado "techo del mundo"."Hacer el Everest y el Lhotse de corrido es, sin dudas, de lo más grande logrado en montañismo a nivel de Centroamérica", comentó a la Agencia Sputnik el veterano alpinista salvadoreño William Hernández, residente en Chile y con varias cumbres en su palmarés.Antes que Quintero, la guatemalteca Andrea Cardona era la única centroamericana con dos "ocho miles", el Cho Oyu en 2009 y el Everest en 2010, pero el catracho es el primero que lo consigue en la misma expedición, y a un ritmo formidable.Para Hernández, el tiempo registrado por el hondureño evidencia que nunca fue un lastre para Pasang Tenzing y Sange, los sherpas que le guiaron en el asalto al Lhotse, conseguido cuando amanecía en Nepal este 13 de mayo."Que fuera con dos sherpas no le quita mérito a su hazaña, pues con la velocidad que subieron quedó claro que Ronald iba a la par de sus guías, y esto no es cosa sencilla", agregó Hernández, responsable de la página Montañismo FSM 80s-90s, en la red social Facebook.Imponente vecinoEl ascenso al Lhotse —cuarta montaña más alta del mundo, solo superada por el Everest, el K2 y el Kangchenjunga— es otro de los grandes desafíos del Himalaya.Su nombre significa Pico Sur en tibetano y, de hecho, está conectado al Everest por su collado austral, de ahí que algunos escaladores aprovechen para intentar ambas cumbres de una. El primero en lograrlo fue el estadounidense Michael Horst, el 14 y 15 de mayo de 2011.La cumbre principal del Lhotse fue coronada por primera vez el 18 de mayo de 1956 por un equipo suizo liderado por Ernst Reiss y Fritz Luchsinger, aunque un año antes una expedición internacional lo intentó, pero tuvo que regresar a los 8.100 metros, por la llegada del invierno.A su vez, el llamado Lhotse Medio fue durante años el pico más alto del mundo sin conquistar, hasta que el 23 de mayo de 2001 lo logró un equipo ruso integrado por los experimentados Eugeny Vinogradsky, Sergei Timofeev, Alexei Bolotov y Petr Kuznetsov.Pese a lo riesgoso y difícil del ascenso, las estadísticas indican que el Lhotse no es precisamente de los picos más letales, aunque el legendario alpinista polaco Jerzy Kukuczka perdiera la vida en 1989, mientras intentaba llegar a la cima por la peligrosa cara sur.Por otro lado, entre el 18 y el 20 de mayo de 2018 el chileno Hernán Leal se convirtió en el primer latinoamericano en coronar el Everest y el Lhotse en una misma expedición, y apenas dos días más tarde, el mexicano José Luis Sánchez fue el primer en hacerlo en menos de 24 horas.Del campo hondureño al techo del mundoVolviendo a Ronald Quintero, su viaje es épico, amén de inspirador. Oriundo de Camasca, en el departamento de Intibucá, el hondureño tenía 16 años cuando llegó a Estados Unidos.Criado por su abuela y sus tíos, Ronald creció en un entorno rural, caminando varios kilómetros para llegar a la escuela, y dedicando el resto de su tiempo a trabajar en el campo, o jugar fútbol.A los 12 años fue enviado a estudiar a Tegucigalpa, y poco después, su madre logró llevárselo a Estados Unidos, a donde se había ido como miles de compatriotas, en busca de un sueño, y de darle a su hijo un futuro. Y vaya si lo consiguió…Ronald obtuvo un título universitario en Administración de Empresas y Mercadeo, y ahora es un referente del alpinismo con hitos como el monte Aconcagua (Argentina/6.962 metros), el Denali (Alaska/6.190 metros), el Kilimanjaro (Tanzania/5.895 metros) y el Elbrús (Rusia/5.642 metros).Como evidencia irrefutable de que incluso los sueños más empinados pueden alcanzarse, ahora llegó a lo alto del Everest, y como "bonus track" de lujo, sorprendió a todos asaltando el Lhotse y poniendo su nombre y el de Honduras en la historia del montañismo.

