https://mundo.sputniknews.com/20220513/que-mala-suerte-choca-su-tesla-y-ademas-debe-pagar-350000-dolares-por-danos--video-1125446580.html

¡Qué mala suerte! Choca su Tesla y además debe pagar 350.000 dólares | Video

¡Qué mala suerte! Choca su Tesla y además debe pagar 350.000 dólares | Video

Viajar a más de 100 kilómetros por hora en una gran ciudad no es una buena idea. Menos si vas a bordo de un Tesla... 13.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-13T23:12+0000

2022-05-13T23:12+0000

2022-05-13T23:13+0000

estilo de vida

⚙️ motor

💢 insólito

tesla

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109162/86/1091628642_63:0:3704:2048_1920x0_80_0_0_587d16f4438e72bb310124b03e56b726.jpg

Las cámaras de seguridad del Columbus Convention Center captaron el momento en que un automóvil de la marca Tesla se impacta contra un edificio durante la tarde del 4 de mayo. Los hechos sucedieron en la ciudad de Columbus, en el estado de Ohio, al noreste de Estados Unidos. De acuerdo con reportes de la prensa local, el Model 3 de Tesla se quedó sin frenos, por lo que el conductor no tuvo mucho margen de maniobra y sucedió el accidente, tras el cual no se reportaron heridos, sólo el conductor, quien fue trasladado al hospital. El vehículo viajaba a 113 kilómetros por hora. De hecho, en las imágenes se aprecia cómo el automóvil derriba las puertas de entrada del edificio y se cuela hasta adentro del inmueble debido a la alta velocidad a la que viajaba. Debido a que se trató de una falla mecánica, las autoridades no le impusieron ninguna multa al conductor, pero quien sí decidió cobrarle fue el Columbus Convention Center, que exige una indemnización de más de 350 mil dólares, es decir, unos siete millones de pesos, para resarcir los daños al edificio. Un Model 3 de Tesla tiene un valor en el mercado de casi 64.000 dólares.

https://mundo.sputniknews.com/20220427/tesla-el-gran-perdedor-ante-la-compra-de-twitter-por-parte-de-elon-musk--1124899115.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

⚙️ motor, 💢 insólito, tesla, eeuu