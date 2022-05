https://mundo.sputniknews.com/20220513/paraguay-no-descarta-que-la-orden-de-matar-a-fiscal-en-colombia-salio-desde-su-pais-1125434991.html

Paraguay no descarta que la orden de matar a fiscal en Colombia salió desde su país

MONTEVIDEO (Sputnik) — El fiscal de Asuntos Internacionales de Paraguay, Manuel Doldán, dijo en entrevista con la emisora colombiana 'BLU Radio' que una línea... 13.05.2022, Sputnik Mundo

Doldán añadió que no están en condiciones de descartar ninguna hipótesis y aseguró que intensificaron su trabajo investigativo, en especial, sobre las acciones que llevaba adelante Pecci."Todas las investigaciones en las que intervino Marcelo, ya sea de forma directa o indirecta, con narcotráfico o facciones criminales trasnacionales, tanto locales o extranjeras, están siendo investigadas. Todavía no tenemos elementos conclusivos para volcarnos hacia una hipótesis", expresó.El fiscal de Asuntos Internacionales confirmó que estuvo dos días en Cartagena coordinando y recopilando información relevante para la investigación del crimen de su colega.Marcelo Pecci fue uno de los principales fiscales paraguayos destinado al combate del crimen organizado hasta el 10 de mayo, cuando fue asesinado en Colombia por dos hombres que le dispararon en una playa en la isla de Barú.Según confirmaron diversas fuentes, Pecci vivía con estándares muy altos de seguridad en Paraguay, pero no contaba con seguridad personal en Barú, donde pasaba sus vacaciones junto a su esposa, Claudia Aguilera.

