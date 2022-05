https://mundo.sputniknews.com/20220513/los-talibanes-afirman-que-no-necesitan-ayuda-de-ningun-pais-para-luchar-contra-isis-1125413380.html

Los talibanes afirman que no necesitan ayuda de ningún país para luchar contra ISIS

Los talibanes afirman que no necesitan ayuda de ningún país para luchar contra ISIS

MOSCÚ (Sputnik) — El encargado de negocios de Afganistán en Moscú, el talibán Jamal Nasir Gharwal, aseguró que su Gobierno no requiere ayuda de otros países... 13.05.2022, Sputnik Mundo

"Todo lo que publican los medios de que no podemos luchar contra ISIS es pura propaganda. Nuestro Gobierno puede controlar el país y nuestro territorio (...) Los terroristas no son tan fuertes como se cree para que podamos pedir ayuda a otros países", dijo Gharwal a Sputnik.El diplomático del movimiento Talibán (sancionado por la ONU por actividad terrorista) remarcó que su Gobierno no tolerará que ISIS levante cabeza en Afganistán.A principios de este mes, el general estadounidense Mark Milley afirmó que la Casa Blanca veía indicios de que ISIS y otras formaciones similares trataban de restablecer su influencia en Afganistán. Luego, el director de la Agencia de Inteligencia de Defensa estadounidense, Scott Berrier, aseguró que ISIS y Al Qaeda (ambas organizaciones prohibidas en Rusia) en Afganistán podrían recuperar en un año su capacidad de realizar ataques en otros países.Estados Unidos puso fin a su invasión en Afganistán el 30 de agosto de 2021 tras casi 20 años y más de 2.400 soldados norteamericanos muertos.

