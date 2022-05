https://mundo.sputniknews.com/20220513/lo-que-se-sabe-sobre-la-persecucion-de-los-narcos-a-un-grupo-de-militares-en-mexico-1125439218.html

Lo que se sabe sobre la persecución de los narcos a un grupo de militares en México

Diferentes versiones circulan sobre lo que sucedió en Michoacán el fin de semana pasado, cuando un convoy del ejército mexicano fue perseguido por presuntos... 13.05.2022, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

ejército

andrés manuel lópez obrador

michoacán

crimen organizado

narcotráfico

Tras varios días de controversia y críticas a las fuerzas armadas por su supuesta incompetencia, la Secretaría de la Defensa Nacional de México (Sedena) por fin dio una explicación de por qué sus soldados fueron asediados por civiles armados. El general Luis Crescencio Sandoval explicó que el ejército no atacó porque las camionetas que perseguían a los militares "no representaban un peligro para el personal". Además, negó que los sujetos portaran armas largas, como sugieren las imágenes difundidas en redes sociales. El titular de la Sedena atribuyó el caos generado en la ciudad de Nueva Italia al desmantelamiento de cinco laboratorios donde se fabricaban metanfetaminas y a la destrucción de 19 plantíos de marihuana. Este operativo se llevó a cabo el 11 de mayo, de acuerdo con las autoridades. La versión oficial del ejército es que los soldados evitaron cualquier tipo de confrontación en esta zona de Michoacán, conocida como la Tierra Caliente, en la que el narcotráfico ha encontrado una base de operaciones desde hace muchos años. En ese lugar, los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y la delincuencia organizada son constantes desde 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón inició la llamada guerra contra el narcotráfico.Las imágenes de los militares escapando de presuntos criminales han levantado polémica en el país latinoamericano, donde ya se contabilizan hasta 350.000 muertos a causa de esta guerra, de acuerdo con cifras oficiales. Hasta el momento no se sabe si estos hombres son integrantes del crimen organizado o de grupos de autodefensa. Sin embargo, lo que más controversia causó entre la opinión pública fue una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien defendió el papel prudente de las fuerzas armadas al no responder a las provocaciones.

méxico

michoacán

méxico, ejército, andrés manuel lópez obrador, michoacán, crimen organizado, narcotráfico