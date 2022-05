https://mundo.sputniknews.com/20220513/lavrov-critica-llamados-de-eeuu-a-los-paises-de-asia-central-a-alejarse-de-rusia-y-china-1125415299.html

Lavrov critica llamados de EEUU a los países de Asia Central a alejarse de Rusia y China

DUSAMBÉ (Sputnik) — Los llamamientos de Estados Unidos y sus aliados occidentales a los países de Asia Central a distanciarse de Rusia y China representan una... 13.05.2022, Sputnik Mundo

"Cuando los estadounidenses se reúnen con [representantes de] los países de Asia Central a diferentes niveles, les dicen que no sigan cooperando con Rusia, ya que Rusia ya es un país arruinado (...) Lo mismo dicen sobre China, porque, según ellos, China no se atreverá a violar las sanciones occidentales. Una postura extremadamente segura de sí misma, descarada y maleducada", dijo Lavrov en una reunión de los ministros de Exteriores de los países de la Comunidad de Estados Independientes en Dusambé.El canciller señaló que los participantes de la reunión condenaron las sanciones unilaterales de Occidente que buscan colapsar los vínculos económicos, comerciales, logísticos y de transporte existentes.Además, el canciller ruso declaró que los países occidentales intentan hacer daño a las relaciones de aliados existentes en el marco de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), la Comunidad de Estados Independientes (CEI), la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y la Unión Económica Euroasiática (UEE), esperando fortalecer con eso su influencia en Asia Central.Propósito de Kiev de ingresar en la UELavrov también cuestionó que sea inofensivo el deseo de Kiev de ingresar en la Unión Europea, un bloque que se ha vuelto un "actor agresivo".Según el canciller, los miembros de la UE actualmente "se apresuran a seguir al pie de la letra las huellas trazadas por la OTAN, confirmando así la tendencia de fusionarse con la Alianza del Atlántico Norte para, de hecho, desempeñar las funciones de un apéndice".El canciller ruso denunció igualmente que Kiev declara de manera pública que Ucrania está lista para mantener un estatus de país libre de armas nucleares, "lo cual contradice el hecho de que el presidente [Volodímir] Zelenski catalogó en enero, en la conferencia de Múnich, de errónea la renuncia a las armas nucleares".Antes trascendió que los cancilleres de los países de la CEI se reúnen en la capital tayika para debatir las cuestiones de seguridad, las perspectivas de desarrollo de la cooperación en el marco de la Comunidad, en particular en los campos humanitario y científico.El pasado 23 de febrero el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, aseguró que se podría haber encontrado una solución más razonable sobre la cuestión de las armas nucleares de su país, si no hubiera existido la presión conjunta de EEUU y Rusia.En 1994, Ucrania acordó eliminar las armas nucleares de su territorio y adherirse al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó el pasado 24 de febrero para "desmilitarizar" y "desnazificar" Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan elevar el costo del conflicto para Moscú.Por primera vez las restricciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, la congelación de sus reservas internacionales, el embargo sobre la importación de algunos agentes energéticos, así como el cierre del espacio aéreo, puertos y carreteras para transportistas rusos.Según la base de datos Castellum.AI, Rusia es ahora el país más castigado por las sanciones, por delante de Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela. Desde mediados de febrero pasado se activaron más de 7.600 nuevas medidas restrictivas en relación con Rusia, en adición a las más de 2.750 que ya estaban en vigor.Cientos de empresas anunciaron desde finales de febrero la decisión de suspender sus negocios en y con Rusia. Reconstrucción de AfganistánAsimismo, Lavrov declaró que no se puede permitir la desestabilización en Afganistán, Estados Unidos y sus aliados deben asumir el peso principal en lo relacionado con la ayuda humanitaria a ese país.La comunidad internacional debe movilizar ayuda humanitaria y más para el pueblo afgano, señaló el canciller, y agregó que en eso le corresponde jugar un papel especial a los países cuyos contingentes militares estuvieron durante muchos años en las tierras afganas."Los estadounidenses y sus aliados —que en 20 años no hicieron nada por encima de garantizar su presencia militar en la región, aunque no lograron el objetivo planteado— deben asumir el grueso de los gastos necesarios para la reconstrucción de Afganistán", subrayó.

