La Corte Constitucional de Ecuador revisa Ley de Educación Intercultural

Entre otros aspectos, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) establece la equiparación salarial que incrementa de 817 dólares a 986 dólares la remuneración mensual básica para los maestros.El pleno de la CC se instaló en audiencia pública para evaluar si se cumplió o no con la sentencia emitida en agosto de 2021, cuando el organismo declaró constitucional la LOEI.En esa ocasión, la CC dejó en suspenso varios artículos referidos a la equiparación salarial, al observar que la Asamblea Nacional (parlamento) anterior no determinó los mecanismos para cubrir dicho beneficio, por lo que pidió subsanar esa omisión.El 13 de marzo pasado, la Asamblea aprobó que la equiparación salarial se financie con recursos de la venta del petróleo y de la recaudación tributaria.Posteriormente, el 14 de abril, el presidente, Guillermo Lasso, objetó la Ley en forma total, por vicios de constitucionalidad.Durante la jornada, los maestros se movilizaron desde distintos puntos del país hacia la sede de la CC, en Quito, para exigir que se confirme la equiparación salarial, y en solidaridad con un grupo de maestros que se declararon en huelga de hambre hace 10 días.Según la presidenta de la UNE, existen los recursos para financiar no solo el incremento salarial de los maestros sino también el sector de la salud aquejado por la falta de medicamentos e insumos.El Ejecutivo, mientras tanto, dice que la aplicación de la Ley representaría un impacto en 500 millones de dólares al presupuesto del Estado.La CC tiene como plazo hasta el 23 de mayo para resolver sobre la Ley Orgánica de Educación Intercultural.Mientras tanto, los maestros continuarán las acciones de lucha a nivel nacional, advirtió la presidenta del gremio de maestros.

